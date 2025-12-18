Rowse crece en retail con la ampliación de su huella ‘beauty’ en Madrid

T.A.

Rowse vuelve a mover ficha en Madrid. La marca española de cosmética clean y minimalista ha subido la persiana de su segundo espacio en la capital este jueves. Situado en el número 26 de la calle Argensola y con una superficie total de 45 metros cuadrados, el establecimiento reafirma la apuesta de Rowse por el canal físico, tras inaugurar el año pasado su primera tienda propia en el número 114 de la calle Vallehermoso, en Chamberí.

La operación llega en un momento en que la empresa busca equilibrar el peso del canal directo con una presencia física selectiva. Hoy, más de 80% de las ventas procede del ecommerce propio, según la compañía.

Fundada en 2019 por la fotógrafa Nuria Val y la especialista en márketing Gabriela Salord, Rowse ha crecido con un planteamiento gradual y con el foco puesto en sostener la rentabilidad antes de acelerar el despliegue.

La empresa cerró el pasado ejercicio con una facturación de 1,5 millones y prevé alcanzar dos millones en 2025. De cara a final de año, prepara una nueva ronda de financiación para apoyar su expansión internacional y estudiar nuevas aperturas físicas, además de reforzar categorías que ya ganan peso en el negocio.

En 2020, la compañía cerró una primera ronda de 600.000 euros que le permitió profesionalizar la estructura, ampliar equipo y abrir un estudio de contenido en Barcelona. Entre los apoyos iniciales estuvo Joël Palix, exconsejero delegado de Feelunique y del grupo Clarins Fragrance, incorporado como business angel.

En el plano industrial, Rowse produce sus cosméticos en un laboratorio en Alicante, dirigido por una farmacéutica especializada en formulación natural. La empresa vincula esta alianza a una mayor flexibilidad para testar productos a pequeña escala antes de lanzarlos al mercado.

En distribución, además de su canal propio, la marca trabaja con acuerdos selectivos, que incluyen al especialista francés Oh my cream!, la española All Yours, los grandes almacenes italianos Rinascente o The Frankie Shop en París y Nueva York, además de una red de farmacias en España.

Por mercados, España lidera la facturación de Rowse y Francia es el segundo país más relevante. Italia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Suecia completan la lista de regiones prioritarias y la compañía pone el foco en países nórdicos por poder adquisitivo y familiarización con la cosmética clean.

La apertura del segundo espacio en la capital reafirma el posicionamiento de su negocio dominado por el canal directo, apoyado por distribución selectiva y con tienda propia como palanca para presencia local. La empresa ya había probado canal físico en Francia mediante espacios efímeros o colaboraciones, incluida una con la marca propiedad del grupo Smcp.

En paralelo, Rowse ha iniciado colaboraciones con hoteles boutique, como Vestige y Soho House, y ha organizado experiencias de marca como retiros de yoga, pop ups o eventos en casas de clientas, una línea que la compañía vincula a comunidad y presencialidad.