Goi: los minibikinis de Jessica Goicoechea que persiguen el verano y unas ventas de 3 millones

Gema Dalia

Jessica Goicoechea descubrió, tras viajar por a Bali como modelo, un tipo de producto que le llamó la atención: los micro bikinis. Al no encontrar este tipo de productos hechos en España, en 2019 entró en el mercado español con Goi, su propia marca de bikinis fabricados en el país con materiales sostenibles que hoy se ha convertido en objeto al que añadir a las wishlist de las generaciones más jóvenes. “El propósito de la marca es hacer sentir bien a quien los usa. Hacemos bikinis para todos los cuerpos, pero debes tener la actitud para ponértelos”, señala Goicoechea a Modaes.

Con un equipo de seis empleados fijos y hasta cinco más freelance, Goi está liderada por Jessica Goicoechea, fundadora y consejera delegada de la marca y por Tamara Gray, directora de la compañía desde 2019. La marca dio sus primeros pasos en 2019 con una cartera de productos mucho más amplia que la actual, en la que dispone únicamente de trajes de baño. Antes de la pandemia, cuando se lanzó la marca, Goi contaba con chándales, camisetas, pantalones y ropa de deporte, pero “con la subida del precio del algodón, decidimos centrarnos en los bikinis, que, además, era nuestro punto más fuerte”, señala Gray.

Goi, que nació como pure player, ha testeado el retail con diferentes pop ups en Madrid, Barcelona, Ibiza o Formentera, y podría sumar un nuevo punto de venta efímero antes de que termine el año. Sin embargo, es ahora, tras seis años de recorrido, cuando la marca empieza a plantearse una primera tienda física. “Nuestro primer punto pensamos tenerlo en Barcelona, para poder ver cómo funciona”, señala la directora de la marca. A futuro, la marca podría aterrizar en otros lugares del mundo, como Bali o Australia.

La compañía con sede en Barcelona lleva a cabo el diseño de cada una de las piezas in house, con la participación de la propia Jessica Goicoechea. La producción, por otro lado, empezó siendo al 100% en España, pero ahora ha diversificado una parte hacia otros países, como Portugal y Turquía, donde se llevan a cabo las prendas más elaboradas.

Goi se ha dirigido desde sus inicios a un público internacional, aunque el grueso de su negocio esté ubicado en el territorio español, que ahora concentra alrededor del 50% de las ventas. Le sigue en segunda posición Estados Unidos, y en tercera, Italia.

“Hace un año que estamos trabajando en la expansión con el foco en Estados Unidos”, apunta Goicoechea, que prevé que este plan se traduzca en un aumento de ventas en el mercado norteamericano. “Creemos que en 2026, Estados Unidos podría superar a España en porcentaje”, señala Gray. La marca llevará a cabo una expansión internacional durante el próximo año, alentada por la idea de que “siempre es verano en algún lugar del mundo”, señala Jessica Goicoechea.

En el territorio nacional, Goi se apoya en la fama de Jessica Goicoechea para tomar impulso. La creadora de contenido acumula una comunidad de alrededor de dos millones de seguidores en sus redes sociales. En el mercado internacional, sin embargo, “tenemos una estrategia de publicidad pagada y orgánica, de la que se encarga Jessica”, apunta Gray.

El año pasado, la compañía estadounidense Playboy tocó a la puerta de Goi. “Fue un reto para nosotras”, señalan ambas directivas. La colaboración, que combinaba el diseño de Goi con el logo y el universo de Playboy, se distribuyó en el ecommerce de la compañía española. Tras el éxito de la cápsula, “tenemos en mente otras colaboraciones para 2026, pero aún no hay nada cerrado - explica Goicoechea -; cada año o dos años, haremos alguna colaboración, ya sea con marcas o con mujeres que tengan los mismos valores que la marca”.

Goi prevé concluir el ejercicio actual con una facturación de 1,5 millones de euros y duplicar la cifra en el próximo año

Goi alcanzó el break even durante su primer año de vida, aunque durante su trayectoria no siempre han navegado entre números negros. “Hubo un año donde cerramos con bastantes pérdidas”, apunta Gray.

A cierre de 2024, sin embargo, la compañía anotó una facturación de 900.000 euros y prevé alcanzar una cifra de negocio de un millón y medio para concluir el ejercicio actual, en el que ya ha registrado 25.000 productos vendidos. Goi divide su capital en un 96% perteneciente a Jessica Goicoechea y un 4% restante propiedad de un business angel.

Impulsada por la expansión de la marca a nivel global, los planes de Goi para el próximo año pasan por duplicar su facturación, lo que supondría alcanzar una cifra de negocio de 3 millones de euros. En la hoja de ruta también está llevar a cabo su primera ronda de financiación en los próximos meses, que será, además, la primera vez que la compañía recurre a financiación externa.