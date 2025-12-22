Coty entrega el mando interino a un veterano de P&G en plena reestructuración

Modaes

Coty acelera la remodelación de su alta dirección, en el marco de un año de reestructuración de su negocio. La compañía estadounidense de cosmética y belleza ha nombrado a Markus Strobel consejero delegado interino y presidente ejecutivo, con efecto desde 1 de enero de 2026.

El ejecutivo tomará el relevo de Sue Nabi, cuya salida había sido avanzada por Financial Times hace tan sólo dos semanas, que deja el cargo tras cinco años al frente. Coty no ha precisado cuándo prevé designar un consejero delegado permanente.

El nombramiento temporal se enmarca en la reorganización impulsada por JAB Holding, hólding propietario de Coty. En paralelo, el histórico presidente Peter Harf avanza en su retirada y la compañía ha indicado que abandonará el consejo tras más de tres décadas de vinculación.

Strobel llega procedente de Procter & Gamble, donde ha desarrollado una carrera de más de tres décadas y, más recientemente, lideró la división global de cuidado de la piel y cuidado personal. En su trayectoria también ha trabajado con marcas premium como Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino y Hugo Boss.

En su primera declaración tras el anuncio, Strobel ha asegurado que ve margen para acelerar el crecimiento, reforzar la posición del grupo en prestigio y gran consumo y aportar valor sostenible a accionistas, socios y consumidores.

En los últimos meses, el mercado ha castigado a Coty. En 2025, las acciones han caído más de 50%, mientras la empresa ha tratado de reactivar sus ventas en la categoría de gran consumo ante la competencia de nuevas marcas de belleza.

Coty ha arrancado el ejercicio fiscal 2026 a la baja. La empresa cerró el primer trimestre con ventas de 1.580 millones de dólares, un 6% menos. A perímetro comparable, el descenso fue del 8%. El negocio del lujo ha resistido mejor, mientras la categoría consumer beauty se contrajo un 9%, hasta 507,7 millones de dólares.

La compañía mantiene activa la revisión estratégica de gran consumo anunciada en septiembre, un proceso que puede desembocar en “alianzas, desinversiones y escisiones”. La empresa ha enmarcado este trabajo en el objetivo de reforzar su situación financiera, apoyándose en una mayor integración de sus líneas de belleza y fragancias.

La compañía dará salida a Wella, adquirida por KKR, y la licencia Gucci Beauty, que pasa a manos de L’Oréal

El frente de licencias también pesa en la hoja de ruta. La salida de Gucci de la cartera de Coty, tras la operación de Kering con L’Oréal, sitúa 2028 como fecha clave. Cuando expire el contrato vigente, L’Oréal asumirá la licencia exclusiva de belleza y fragancias de Gucci.

Para reforzar balance, Coty ha culminado la salida de Wella con la venta del 25,8% a KKR por 750 millones de dólares (639,2 millones de euros). La compañía prevé destinar la mayor parte del efectivo a amortizar deuda y conserva el derecho a 45% de futuras plusvalías. En marzo de 2023, al cierre del tercer trimestre, deuda neta ascendía a 4.100 millones de dólares (3.494,6 millones de euros).