JD Sports prosigue con su expansión en España. La empresa de distribución de equipamiento deportivo ha anunciado la inauguración de cuatro nuevas tiendas en el territorio español, distribuidas en Andalucía, en el País Vasco y en el centro comercial Príncipe Pío, en Madrid. Además, llevarán a cabo una expansión de su tienda en el centro comercial La Maquinista, en Barcelona, que alcanzará 905 metros cuadrados.

El grupo aumenta así el número de tiendas a un total de 26 puntos de venta en Andalucía, la comunidad con mayor número de establecimientos de JD Sports, con la inauguración de dos puntos de venta en las localidades de Écija, en Sevilla y La Línea de la Concepción, en Cádiz.

En Madrid el nuevo local estará ubicado en el centro comercial Príncipe Pío y contará con 449 metros cuadrados. Asimismo, aterrizará en Bilbao, en el País Vasco. Con estas nuevas aperturas JD alcanzará 18 puntos de venta en la Comunidad de Madrid y siete en el País Vasco.

JD Sports anotó ventas de 8.893 millones de libras a cierre de los nueve primeros meses del ejercicio

JD Sports, por otro lado, ampliará su local en La Maquinista, en Barcelona, alcanzando una superficie de 905 metros cuadrados. La empresa prevé que este será el establecimiento con mayor rendimiento comercial del año por su relevancia estratégica y volumen de tráfico.

Este plan de expansión reafirma el compromiso de la marca británica con el mercado español, en 2025 ampliaron su red comercial con la apertura de 16 establecimientos en varios territorios del país, incluyendo la flagship en Portal de l’Àngel de Barcelona con más de 1.500 metros cuadrados. Operando con un total de 135 establecimientos, España se alza como el segundo gran mercado internacional del grupo, por detrás de Francia.

JD Sports anotó, a cierre de los nueve primeros meses del ejercicio (periodo finalizado el 1 de noviembre), ventas de 8.893 millones de libras (10.079 millones de euros), lo que supuso un crecimiento del 2,5%.