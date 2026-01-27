P. Majeranowski (Circ): “Es difícil lograr un cambio en un campo tan fragmentado como la moda”

Modaes

La transformación de la industria de la moda pasa, en gran medida, por las materias primas. Por ello, Fashion Sustainability Shot desarrolla en 2026 un nuevo ciclo de entrevistas en el que profundizará sobre el papel de las fibras de nueva generación, conocidas como next gen, y el momento en que se encuentra su desarrollo. Impulsada por Modaes y patrocinada por Tendam, la serie comenzó a emitirse en 2021 y mensualmente contribuye a generar conocimiento en torno a la sostenibilidad en la industria española de la moda.

Peter Majeranowski es una de las voces más acreditadas en el ámbito de los materiales next gen. El investigador es cofundador y consejero delegado de Circ, la empresa estadounidense que ha logrado atraer a grandes gigantes de la industria para escalar su producción, tanto como accionistas como con compromisos de compra. Después de quince años de trayectoria en la industria textil con Circ, Majeranowski está convencido de que “para que la sostenibilidad sea una realidad, las fibras next gen deben costar lo mismo que las vírgenes”. Y, para ello, el volumen es clave.

Pregunta: ¿Cómo ha cambiado la industria de la moda desde la fundación de Circ?

Respuesta: Circ se fundó hace unos quince años. Inicialmente, éramos una empresa de biocombustibles. En 2018 descubrimos que podíamos dedicarnos al reciclaje textil. En aquel momento, existían algunas tecnologías nuevas y prometedoras de reciclaje químico, pero todas se encontraban en una fase muy temprana, en laboratorio o en pequeños proyectos piloto. Lo que ha cambiado hoy en día es que muchas de esas empresas, incluida Circ, han crecido hasta el punto de estar listas para construir sus primeras grandes instalaciones industriales de reciclaje.

P.: ¿El avance hacía la sostenibilidad es demasiado lento?

R.: Siempre quiero que las cosas avancen más rápido en materia de sostenibilidad, no sólo en la moda, sino en todos los ámbitos y en diferentes industrias. Nuestro planeta está literalmente en llamas y debemos tomarlo en serio. En el caso de la moda, creo que es especialmente difícil avanzar rápidamente porque es una industria muy fragmentada. Si pensamos en las marcas más grandes, estas representan menos del 1% de la producción anual de textiles. Por lo tanto, es muy difícil lograr un cambio real cuando se trata de un campo comercial tan fragmentado. Creo que la regulación está intentando hacerlo; pero en un mundo ideal, encontraríamos la manera de hacerlo desde dentro de la industria.

P.: ¿Qué aporta Circ a este cambio?

R.: Circ aporta mucho a la transformación de la sostenibilidad en la moda, especialmente en nuestra capacidad para centrarnos en el tipo de material más difícil de reciclar: las mezclas. Concretamente, las mezclas de poliéster y algodón, que son la mayoría de los tejidos que se producen hoy en día. Cuando se mezcla un plástico como el poliéster con una fibra natural como el algodón, es muy difícil separarlos sin dañar uno u otro. La solución de Circ es capaz de separar el poliéster del algodón, limpiar ambos flujos y volver a introducirlos en la cadena de suministro existente para fabricar ropa nueva a partir de la vieja. Las fibras de nueva generación tienen un papel muy importante que desempeñar en la transformación de la industria de la moda, ya se trate de fibras circulares o de nuevos tipos de fibras, nuevas químicas que aún no se han adoptado de forma generalizada.

P.: ¿Qué papel deben jugar las fibras next gen en la transformación de la industria de la moda?

R.: Estamos empezando a ver que la sostenibilidad no es sólo algo deseable, sino una necesidad. Especialmente porque el clima influye en la capacidad de las marcas para abastecerse en determinadas regiones: una gran inundación puede arruinar la cosecha de algodón, por ejemplo, y plantear muchos retos. Tenemos conflictos geopolíticos o aranceles y otras funciones que realmente pueden ser perjudiciales para las marcas. Por lo tanto, la sostenibilidad te proporciona una protección y una fortaleza adicionales, especialmente la circularidad, cuando simplemente se toman cosas viejas que iban a ir al vertedero o a ser incineradas y, en su lugar, se reutilizan. Me entusiama que, en los últimos ocho o doce meses, hayamos notado que las marcas se inclinan cada vez más por las fibras de nueva generación. Y especialmente ahora que estamos empezando a ver cómo se aprueban más leyes, tanto en Europa como en Estados Unidos y en lugares como California.

P.: ¿Son demasiado caras todavía las fibras next gen?

R.: Sí, para ser sinceros, las fibras next gen son aún demasiado caras, pero eso es normal. Si pensamos en los primeros smartphones o los primeros vehículos eléctricos Tesla, eran muy caros. Y ahora se han convertido en algo habitual. Para que esta industria y la sostenibilidad sean una realidad en nuestro planeta, debemos asegurarnos de que las fibras de última generación cuesten lo mismo que las vírgenes. Y tenemos muy claro cómo llegar a ese punto. Realmente se necesita escala y dinero, pero no sucederá de la noche a la mañana. Por eso creo que debemos ser pacientes. También debemos aceptar que hay mucho margen en la ropa. Gran parte de ese margen se destina a exceso de inventario. Ese margen se destina a márketing. Si aplicáramos parte de ese margen a las fibras de nueva generación, podríamos alcanzar rápidamente la escala que necesitamos para reducir esos precios hasta equipararlos a los de los materiales vírgenes.

P.: ¿Qué necesitan las next gen para avanzar: inversión, demanda de las marcas, regulación o innovación?

R.: Lo necesita todo. Necesita innovación. Necesita inversión. Necesita demanda. Necesita regulación. Todo ello tiene que confluir. Se trata de una industria muy grande. Es una de las industrias más antiguas. Es lo que dio inicio a la revolución industrial. Por lo tanto, el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Se necesitarán esfuerzos coordinados. Se necesitará el liderazgo de las marcas, el liderazgo de los reguladores, el liderazgo de la cadena de suministro y el liderazgo de los innovadores. Estamos muy contentos de desempeñar un papel importante en ello y nos entusiasma formar parte del cambio en la industria.

P.: Circ ha firmado con grandes del sector ¿Cómo se consigue la confianza de los grandes players del negocio de la moda?

R.: Circ tiene mucha suerte de trabajar con algunos de los principales actores de la industria de la moda actual, pero nos llevó algún tiempo ganarnos esa confianza. Aprendimos muy rápido que mostrar estadísticas de laboratorios o pruebas de control de calidad no era suficiente. Se trata de una industria muy táctil, en la que el tejido es importante y la gente realmente necesita sentirlo. Así que trabajamos muy estrechamente con algunas de nuestras marcas asociadas para generar esa confianza, para demostrarles que este material puede rendir igual que el virgen y, en última instancia, lanzar productos comerciales con ellas, en los que confían para poner su marca en el material, así como en la búsqueda de la marca.

P.: ¿Es el reciclaje textile a textil (T2T) un negocio económicamente viable a día de hoy? Cuéntenos su modelo de negocio.

R.: El reciclaje textil a textil es un negocio viable hoy en día. Puede mejorar, pero es viable porque lo que hacemos es convertir un producto de desecho en algo valioso. En el caso de Circ, podemos aprovechar materiales que realmente no tienen un valor secundario muy alto. No funcionan muy bien para otras aplicaciones, como la fibra de baja calidad o el downcycling. Así que, al empezar con una materia prima más barata, podemos conseguir la rentabilidad necesaria para hacer un buen negocio. Pero para captar realmente el cambio y la cuota de mercado, queremos reducir la curva de costes para equipararnos a las materias vírgenes. Y para llegar a eso, necesitamos escala. Y con la escala vendrá la inversión. Y con ella vendrá más demanda, a medida que más y más consumidores reconozcan que hay una forma mejor de hacerlo.

P.: ¿El reciclaje T2T puede ser un catalizador de la relocalización de la cadena de suministro en Europa?

R.: El reciclaje textil a textil sin duda puede ser un catalizador para atraer parte de la industria y la cadena de suministro a Europa. No creo que eso sea suficiente. La razón es que se ha invertido mucho en el extranjero durante las últimas décadas. Además, en el extranjero hay mucho conocimiento técnico sobre cómo hacer lo último y lo mejor en cuanto a la fabricación textil. Dicho esto, todavía hay muchos recursos que se pueden aprovechar y que actualmente no se aprovechan. Se envían a vertederos o se incineran. Y al poder crear esa materia prima dentro de las fronteras de Europa, sin duda se impulsará y creará más producción en las costas europeas.

P.: ¿Están notando un desgaste del sector frente al impulso de la sostenibilidad?

R.: Creo que existe cierto cansancio respecto a la sostenibilidad en general, y sin duda la política no ha ayudado, especialmente en Estados Unidos, donde el ESG se ha convertido casi en una mala palabra o una mala expresión. También creo que hay una falta de comprensión sobre lo que se necesita para incorporar algunas de estas nuevas tecnologías de sostenibilidad. En el caso del reciclaje químico, se trata de instalaciones químicas industriales reales que requieren una cantidad significativa de trabajo de ingeniería y una cantidad significativa de capital. Y lleva tiempo hacerlo y hacerlo bien. Pero es importante que lo hagamos bien. Por eso creo que hay algunos elementos de la industria que están un poco fatigados. Llevamos bastante tiempo hablando de la circularidad. Pero creo que hay otros que están empezando a comprender mejor lo que se necesita exactamente para llevarla a cabo y no se están rindiendo, sobre todo porque seguimos viendo desastres climáticos por todas partes y el consumo de ropa sigue acelerándose a medida que aumenta la población del planeta y cada vez más personas salen de la pobreza, y lo primero que compran es más ropa, como es lógico. Por lo tanto, tendremos un problema de escasez si no abordamos la circularidad y encontramos una forma de ampliarla lo antes posible.

P.: ¿Cómo convencería a un directivo del sector de que hay que apostar por las fibras de nueva generación?

R.: Diciéndole que ya se está quedando atrás, que sus competidores ya lo están haciendo. Y si no buscan esos recursos, si no obtienen básicamente opciones para la producción futura a través de acuerdos de compra u otros mecanismos, se quedará atrás y sus clientes lo sabrán y perderá a algunos. Creo que los consumidores, algunos consumidores, igual que en cualquier industria, son los primeros en adoptar las novedades. Quieren ver cuál es la tecnología más nueva y también les apasiona el planeta. Por lo tanto, esos consumidores ya lo están haciendo y ya están dispuestos a pagar más. Hay un grupo cada vez mayor que está tomando conciencia, sobre todo a medida que la generación más joven difunde información a través de TikTok y otros métodos, de que muchas de sus marcas de ropa no respetan sus valores. Sin embargo, creo que todavía hay mucho debate sobre cuál es la sensibilidad al precio y cuánto más se puede pagar. Respecto al precio, le diría lo siguiente. Cuando compras un billete de avión para volar a algún lugar, el 40% del precio de ese billete corresponde al combustible que consume el avión. Por lo tanto, si se prueba una nueva generación de combustible que cuesta dos o tres veces más, eso repercute realmente en el precio final del billete de avión. Sin embargo, las fibras que se utilizan en la confección de la ropa sólo representan un pequeño porcentaje del precio que paga el consumidor. Por eso creo que debemos tener cierta transparencia en la cadena de suministro. Y creo que, si colaboramos estrechamente con las marcas y los consumidores, cada vez más consumidores exigirán, esperarán y desearán la circularidad, ya que ofrece el mismo rendimiento que la ropa actual, pero es mejor, mucho mejor.