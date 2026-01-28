Irene Juárez

Mixer&Pack inicia el año con un plan estratégico a tres años sobre la mesa y un objetivo doble: fortalecer su crecimiento y diversificar su cartera de clientes hacia nuevas geografías. El fabricante español de perfumes y cosméticos con sede en Guadalajara cerró el año fiscal 2024 con una cifra de negocio de 83 millones de euros y la previsión es acercarse al crecimiento a doble dígito en 2026, a falta todavía de cerrar 2025.

“El ejercicio 2025 ha sido un año bueno, que empezó débil durante los dos o tres primeros meses del año, como le ocurrió a toda la industria, pero que se ha recuperado en el segundo semestre”, desgrana Javier Aguilera, director general de Mixer&Pack, en una entrevista con Modaes. Y avanza que, en los próximos tres años, la compañía prevé realizar una “inversión potente para seguir creciendo”, así como una “expansión comercial geográfica”, con el mercado americano en el centro de la estrategia.

“Somos muy potentes en América del Sur, pero un poco menos en América del Norte. Tenemos poco peso en México, Estados Unidos y Canadá, y ahí queremos poner el foco”, asegura Aguilera. “Sin olvidar Europa”, añade. En este punto, el directivo aclara que el objetivo es “establecer una cartera de clientes más sana”, no necesariamente más amplia. “Tenemos clientes muy potentes, con los que generamos buena parte de la cifra de negocio, y luego tenemos una base muy amplia de clientes con una facturación más pequeña”, explica. “No queremos tanto crecer en número, sino en clientes cuyo potencial sea mayor”, insiste.

Por el momento, la compañía trabaja con más de sesenta empresas, y con alrededor de 1.300 referencias de perfumes y productos de ambientación. La compañía está presente principalmente en Europa, aunque Aguilera explica que sus clientes son globales. “A través de ellos tenemos una penetración internacional de hasta el 80%”, asegura.

La fábrica de Mixer&Pack tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados, situada en la misma ubicación que sus oficinas, en Guadalajara. La nave todavía es capaz de absorber el crecimiento en la producción previsto para los próximos diez o doce años. La compañía emplea a 600 personas.

La compañía se hace cargo de prácticamente todos los eslabones de su cadena de valor, excepto de la logística, que la tiene externalizada. “Desarrollamos las ideas de perfumes de nuestros clientes desde el principio, junto con los principales proveedores de esencias del mundo, y los dejamos listos para vender en cualquier país”, sostiene el directivo. Mixer&Pack no tiene marca propia, sino que se basa en el negocio B2B. A pesar de que no desvela nombres, la compañía asegura que fabrica para “los principales retailers y marcas, firmas de moda y lujo de todo tipo”.

La compañía se fundó en 1994 de la mano de Rodolfo Gómez de Vargas y Gregoria Loeches. Hoy en día, la propiedad sigue íntegramente en manos de la familia, concretamente de los hijos de los fundadores: Celso, Agustín, Rodolfo, Gregorio y Carolina Gómez Loeches. Javier Aguilera, por su parte, entró a formar parte de Mixer&Pack en 2024, para sustituir a Juan Mediavilla, que ocupó la dirección general durante siete años.

Desde su nombramiento como director general de Mixer&Pack, Aguilera se ha encargado de defender el plan estratégico de la compañía. “El consejo de administración me pidió que diseñara el Mixer&Pack del futuro”, recuerda. “La compañía seguía creciendo de forma sana, pero llega un momento en que las empresas dejan de crecer; queríamos evitar eso”, afirma. A la vez, defiende también la proyección de la empresa que, hace ocho años, sólo facturaba 10 millones de euros.

Por último, Aguilera hace una radiografía de un sector, el de la perfumería, “que crece a nivel mundial, pero no por igual”. Explica que el segmento medio-alto avanza a mayor velocidad que el mass market, que continúa siendo la base, pero que no crece a tanta velocidad, sino que “se mantiene”. Y asegura: “todas lase empresas están viendo que complementar su gama de productos con un perfume aumenta directamente su cifra de negocio”.