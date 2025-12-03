El calzado de Blogger da el paso al retail con su primera tienda en Madrid

Gema Dalia

Blogger busca su hueco en el retail. La compañía, con una trayectoria de seis años y especializada en calzado, abre en Madrid su primera tienda propia, tras años centrada en el canal multimarca y online. Especializada en el público femenino, Blogger ha abierto las puertas de su primer punto de venta propio en el centro comercial Westfield Parquesur, en Madrid.

En 2019, Ernesto Rucci decidió dar un paso más allá en su trayectoria profesional, con más de treinta años en la distribución del calzado en España, y lanzó al mercado su propia marca de calzado, junto a su socia Elena López. Los empresarios crearon Blogger Original.

La compañía de calzado, cuyo capital se divide en partes iguales entre Rucci, consejero delegado de la marca, y López, ha desarrollado su negocio a través del canal online y con una red de cien puntos de venta multimarca a nivel nacional, tanto en pequeños comercios como en grandes plataformas como Zalando, El Corte Inglés o Veepee.

Con el lanzamiento de colecciones en base las temporadas clásicas, referentes a otoño-invierno y primavera-verano, así como con cápsulas exclusivas durante el año, la empresa ha conseguido captar al público europeo en los últimos años. Blogger distribuye a través del ecommerce a países como Francia, Italia, Grecia, Portugal y en su mercado natal, España, que concentra el grueso de su público.

Blogger, con sede en Madrid, cuenta con un catálogo de productos clásicos, como botas y bailarinas hasta las últimas tendencias de sneakers y complementos, diseñados en Málaga y producidos en diferentes países de la región Asia-Pacífico, como China, India o Turquía, “dependiendo del tipo de calzado, de los materiales y de la temporada”, señala Ricci, a Modaes. La empresa cuenta con una horquilla de precios de entre 79,95 euros y 149 euros.

Blogger subirá la persiana de hasta cuatro puntos de venta propios en España en el próximo año

Publicidad

La puesta en marcha su primera tienda física, que cuenta con 110 metros cuadrados, está motivada por “la necesidad que teníamos de darle al público de Blogger una experiencia en persona, que pudiesen palpar lo que proyectamos en el canal online”, explica Rucci.

Los planes de la compañía para el próximo año pasan por la expansión de sus puntos de venta propios con las aperturas de entre tres y cuatro tiendas en el territorio nacional. “Andalucía es uno de los territorios más atractivos para nosotros”, señala el cofundador.

Blogger también pondrá sobre la mesa en el próximo año la búsqueda de financiación externa, “cuando probemos cómo funciona la tienda física en Madrid”, apunta Rucci.

En 2025, la compañía ha experimentado un crecimiento en las ventas a través de El Corte Inglés, con una cifra registrada que se aproxima al millón de euros, lo que sitúa al canal físico con un 30% de las ventas totales de la compañía, dejando el grueso del negocio el canal online.

La compañía ha registrado una cifra de ventas de alrededor de 200.000 unidades de producto y las previsiones de facturación de Blogger para el próximo ejercicio se sitúan en superar los cuatro millones de euros.