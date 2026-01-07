Givenchy ficha a la exPronovias Amandine Ohayon como consejera delegada

T. Alonso

LVMH reorganiza la cúpula de dos de sus firmas históricas. La maison Givenchy incorporará a Amandine Ohayon como nueva consejera delegada a partir del próximo 9 de enero de 2026. El nombramiento llega acompañado, además, de un nuevo reajuste interno en el grupo. Alessandro Valenti dejará la dirección ejecutiva de la casa y se incorporará a Christian Dior Couture como director general adjunto, responsable de actividades comerciales, con efecto a partir del 12 de enero.

Ohayon reportará a Pietro Beccari, que desde 1 de enero asumió la presidencia y dirección ejecutiva de LVMH Fashion Group sin dejar su cargo como máximo responsable de Louis Vuitton. El hólding agrupa, entre otras marcas, Fendi, Celine, Loewe, Kenzo, Marc Jacobs, Pucci y Patou.

A través de un comunicado enviado este miércoles, Beccari ha descrito la llegada de Ohayon como una palanca para la siguiente etapa de la maison. “Con su capacidad única para colaborar con los talentos más creativos, junto con su liderazgo inclusivo y su experiencia en retail, estoy convencido de que Amandine desempeñará un papel clave para acelerar el nuevo capítulo de crecimiento de Givenchy”.

El relevo se produce tras una etapa breve en la cúpula de Givenchy. Valenti asumió el cargo en julio de 2024, en plena transición de la compañía, y unos meses después la casa fichó a la diseñadora británica Sarah Burton como directora creativa. El histórico ejecutivo del grupo, Sidney Toledano, ha destacado que Valenti “ha demostrado una determinación y una eficiencia excepcionales al gestionar la fase de transición de Givenchy” y ha añadido que “la empresa está ahora en una posición óptima para aprovechar su organización remodelada y facilitar el crecimiento futuro”.

Givenchy confía su dirección a la exconsejera delegada de de Pronovias y Stella McCartney

Ohayon ha desarrollado buena parte de su carrera en belleza, con experiencia en marcas como YSL Beauty y Armani Beauty, y fue directora general de la división L’Oréal Luxe en Reino Unido e Irlanda. En 2018, dio el salto al negocio nupcial, al convertirse en consejera delegada de la empresa española Pronovias. La ejecutiva ocupó el cargo desde de marzo de ese año hasta su salida, comunicada el 29 de mayo de 2023. Durante esa etapa trabajó en alianzas sectoriales como el acuerdo de licencia a diez años con Vera Wang y gestionó el acuerdo de Pronovias con Bain Capital.

Más recientemente, Ohayon fue consejera delegada de Stella McCartney cuando LVMH aún mantenía una participación minoritaria en la firma londinense. La ejecutiva salió tras la separación entre la diseñadora y el grupo, cuando McCartney recompró la participación y la compañía nombró a Tom Mendenhall como sustituto.

En Dior, Valenti reportará a Pierre-Emmanuel Angeloglou y se incorporará al comité ejecutivo como sustituto de Nicolas Baretzki. En paralelo, Dior indicó que el exconsejero delegado de Montblanc “ha decidido dedicarse a nuevos proyectos a partir de abril”.

LVMH concluyó los nueve primeros meses de 2025 con unas ventas de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, limitó el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.