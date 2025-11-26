Dick’s engorda un 36% en el tercer trimestre por la integración de Foot Locker

Modaes

Dick’s crece al calor de su nueva compra. La empresa estadounidense de distribución de equipamiento deportivo ha cerrado el último trimestre del ejercicio en curso, que ha estado marcado por la compra de Foot Locker, elevando un 36,3% su facturación. Sin la aportación de la cadena europea, las ventas del grupo han crecido un 5,8%.

En total, las ventas del grupo en el periodo (finalizado el 1 de noviembre) se han situado en 4.168 millones de dólares, mientras que el resultado neto se ha situado en 75 millones de dólares, muy lejos de los 228 millones de dólares que ganó a cierre del tercer trimestre de 2024.

A través de su cadena homónima, el gigante estadounidense ha registrado ventas de 3.236 millones de dólares, un 5,8% más que en el tercer trimestre del año anterior. Este ha sido, sin embargo, el primer periodo en el que el grupo también ha integrado el negocio de Foot Locker en sus resultados, tras adquirir la cadena por 2.400 millones de euros. En total, las ventas de Foot Locker han generado a Dick’s 930,9 millones de dólares durante el tercer trimestre.

“Estamos muy emocionados con la adquisición de Foot Locker, que supone un paso adelante y transformador y nos permitirá expandir nuestro alcance”, ha explicado Ed Stack, presidente ejecutivo del grupo estadounidense. El resultado bruto, por su parte, ha sido de 1.166 millones en el caso de Dick’s, un 6,6% más, y de otros 214,2 millones de dólares en el de la nueva cadena del grupo.

Junto a la presentación de resultados, la compañía también ha explicado los planes de futuro para Foot Locker dentro del grupo. Tras haber creado un nuevo equipo directivo para la cadena, que ha supuesto la incorporación de Matthew Barnes y Ann Freeman como capitanes del negocio en Europa, Asia y Australia y Estados Unidos, respectivamente, el gigante estadounidense ha empezado una reestructuración del inventario y del parque comercial de Foot Locker, por la que prevé cerrar las tiendas poco eficientes.

“Estas medidas, combinadas con nuestra experiencia y las relaciones sólidas con nuestros proveedores (…), posicionan el negocio de Foot Locker en el camino para anotar un crecimiento rentable”, ha valorado Stack. “Estamos emocionados de acompañar a Foot Locker en su camino de ocupar su lugar legítimo en la industria”, ha añadido Lauren Hobart, consejera delegada de Dick’s.

En el conjunto de los nueve primeros meses del ejercicio, la empresa estadounidense de distribución de equipamiento deportivo ha registrado ventas de 10.989 millones de dólares, un 15,1% más que el año anterior. El beneficio bruto de la empresa también ha ido al alza, hasta los 1.380 millones de dólares, un 26,2% por encima del registrado en los nueve primeros meses de 2024.

Pese a haber aumentado sus ventas, las ganancias de la empresa se han resentido en el periodo, con un descenso incluso mayor al del crecimiento de la facturación del gigante. A cierre de octubre, Dick’s anotó unas ganancias de 721 millones de dólares, frente a los 865 millones que ganó en el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto del gigante ha caído así hasta un 17% en los nueve primeros meses.