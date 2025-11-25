Modaes

Foot Locker completa su cúpula. El gigante estadounidense del deporte, propiedad de Dick’s desde el pasado mayo, ha nombrado a Matthew Barnes nuevo presidente de la compañía en Europa, Asia y Australia, en paralelo a Ann Freeman, exdirectiva de Nike, que se encarga del negocio en Estados Unidos desde el pasado septiembre, tras la adquisición del grupo.

El nombramiento de Barnes se hará efectivo el 3 de diciembre de 2025. El directivo supervisará áreas de retail, comercio online y negocios digitales en Europa, Asia y Australia, así como la presencia de la marca en tiendas con licencia en Europa, Oriente Medio y Asia.

Matthew Barnes, licenciado en derecho y ciencias políticas por la Universidad de Liverpool, cuenta con más de treinta años de experiencia en mercados como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, China y Australia, donde ha operado con marcas como las cadenas de supermercados Aldi, ocupando el cargo de director ejecutivo de la compañía.

Dick’s completa las presidencias de Foot Locker a nivel global

Publicidad

Según ha informado la compañía en un comunicado, el directivo “liderará las operaciones internacionales del grupo con el foco puesto en impulsar el crecimiento estratégico, acelerar el impulso comercial y ejecutar estrategias de recuperación específicas”. Barnes reportará directamente a Ed Stack, presidente ejecutivo de Dick’s, que adquirió Foot Locker el pasado mayo en una operación de 2.400 millones de euros.

Dick’s completa, con este nombramiento, las presidencias de Foot Locker a nivel global. Además de estos, la compañía llevó a cabo otros siete nombramientos en puestos clave en el negocio en Norteamérica.

Con esta operación corporativa, Dick’s se encuentra en fase de expansión de su negocio más allá del mercado estadounidense, mientras Foot Locker ha conseguido aliviar su inestable situación económica