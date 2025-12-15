Pandora adelanta la toma de posesión de la española Berta de Pablos-Barbier como nueva CEO

Modaes

Pandora ascenderá a Berta De Pablos-Barbier, su nueva consejera delegada, antes de lo previsto. La actual directora de márketing de la empresa estaba llamada a asumir el cargo actualmente en manos de Alexander Lacik en la junta general anual del año que viene, prevista para el 11 de marzo, pero la transición comenzará finalmente el 1 de enero.

Será Jannie Farmer, vicepresidenta senior de experiencia de marca y canales, la que sucederá a Pablos-Barbier como nueva directora de márketing un año después de su debut en la compañía de joyería, recoge un comunicado este lunes. Por su parte, Lacik anunció en septiembre su jubilación.

El presidente de Pandora, Peter Ruzicka, ha celebrado “poder llevar a cabo la transición entre liderazgos más rápido de lo planeado”, y ha señalado que “la entrega de responsabilidades ha sido excepcionalmente fluida”.

Entre los objetivos de Farmer se encuentra el “crecimiento a largo plazo” de la compañía, “sorteando las turbulencias del mercado”, ha afirmado. Según los últimos resultados publicados, Pandora cerró el tercer trimestre con un avance del 6% en sus ventas, hasta 6.269 millones de coronas danesas (839 millones de euros).

Lacik se jubila tras casi siete años como presidente y consejero delegado de Pandora. Desde su incorporación en 2019, ha liderado su reestructuración y ejecutado la estrategia de crecimiento de la compañía. De hecho, según la compañía, durante el mandato de Lacik los ingresos se incrementaron un 45% y la rentabilidad superó el 200%.

Farmer fue directora de márketing en la tienda de muebles Oka y directora comercial de The Office Group. Antes, ocuó diversos cargos de gestión en LVMH Estates & Wines, De Beers Jewellers y en Forevermark.

El grupo, con sede en Copenhague, reiteró a cierre de su tercer trimestre sus previsiones para el conjunto del ejercicio, con un crecimiento estimado de entre el 7% y el 8% y un margen operativo “en torno al 24%”. Ajustó, no obstante, su previsión de crecimiento comparable a entre el 3% y el 4% (frente al 4%–5% anterior).