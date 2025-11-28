Armani prepara un nuevo consejo de administración impulsado por los herederos del fundador

Modaes

Armani se prepara para una nueva etapa. El grupo italiano está preparando el nombramiento de un nuevo consejo de administración como parte del plan de reestructuración tras la muerte de su fundador, Giorgio Armani, que falleció el pasado septiembre a los 91 años. La nueva cúpula directiva podría presentarse durante el día de hoy.

Según ha informado Bloomberg, fuentes de la empresa han asegurado que el nuevo consejo de administración de la empresa ya está en marcha, impulsado por los herederos del diseñador y por el presidente de la compañía Leo Dell’Orco.

Con el objetivo de mantener la continuidad de la empresa tras el fallecimiento de Giorgio Armani, el grupo nombró a mediados de octubre a Giuseppe Marsocci como nuevo consejero delegado. La decisión, tomada por unanimidad por la Fundación Armani, busca seguir con el modelo de gestión definido por el diseñador.

Giorgio Armani podría estar ante la venta de hasta un 10% de la compañía al grupo EssilorLuxottica

Armani podría estar ante la venta del 10% de la compañía al grupo EssilorLuxottica, cumpliendo con la voluntad de su fundador. Según informó el gigante de la óptica la semana pasada, estaría dispuesto a invertir entre un 5% y un 10% en la firma italiana, en el marco de la reestructuración del grupo italiano.

Marsocci, nacido en Turín en 1963, se incorporó de forma inmediata al cargo y al consejo de administración de la compañía. El directivo cuenta con más de 35 años de experiencia en moda y lujo, 23 de ellos dentro del grupo Armani, donde desde 2019 ejercía como director general adjunto y director comercial global.

Dell’Orco, Marsocci y la vicepresidenta Silvana Armani, responsable del diseño femenino, son actualmente miembros del consejo de administración, controlado por la familia del diseñador. Otros miembros de este incluyen al fundador de Yoox, Federico Marchetti, a la hermana de Giorgio, Rosanna Armani, a su sobrino, Andrea Nicola Camerana y su sobrina, Roberta Armani, según documentos presentados ante la Cámara de Comercio de Milán.