Pandora regresa a Netflix de la mano de Bridgerton con una línea de joyas

Pandora lanza una colaboración de serie. La empresa danesa de joyería ha presentado una colección inspirada en el romanticismo de Bridgerton, la serie de Netflix y Shondaland que estrena su cuarta temporada el próximo 29 de enero. Catorce piezas conforman Rule to Love By, la cápsula que reinterpreta motivos históricos, fantasía y detalles en cristal y perlas a través de una campaña protagonizada por las propias actrices de la serie, Hannah Dodd y Claudia Jessie.

Evocando al simbolismo y la elegancia de la Regencia, momento histórico en el que se desarrolla la trama de Bridgerton, la compañía de joyería ha elaborado catorce piezas que abarcan anillos, pulseras, colgantes y pendientes.

Perlas, brillos, color y mucha fantasía aterrizarán en la plataforma online de Pandora el próximo 15 de enero, así como en sus puntos de venta físicos a nivel internacional. La cápsula ha sido presentada por las actrices Hannah Dodd, que encarna el papel de Francesca Stirling, y Claudia Jessie, que interpreta a Eloise Bridgerton, que han lucido las nuevas piezas en la campaña de Pandora.

Pandora ha iniciado 2026 con el nombramiento de su nueva consejera delegada, Berta de Pablos-Barbier

Pandora ya cuenta con otra colaboración en la pantalla. En 2024 lanzó una cápsula exclusiva inspirada en Stranger Things, otro de los éxitos de Netflix.

La compañía, que ha iniciado el año con el nombramiento de su nueva consejera delegada, Berta De Pablos-Barbier, anotó un crecimiento del 6% en ventas a cierre del tercer trimestre del ejercicio, alcanzando 6.269 millones de coronas danesas (839 millones de euros) y manteniendo sus previsiones anuales para 2025.

El crecimiento comparable se situó en el 2%, mientras que la expansión de la red ha sumado cuatro puntos adicionales. El beneficio operativo alcanzó 880 millones de coronas (118 millones de euros), lo que supuso un margen del 14%, en línea con las previsiones de Pandora.