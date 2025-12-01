Pitti Bimbo y Pitti Filati refuerzan las sinergias: primera edición conjunta en enero

Modaes

Pitti Immagine Bimbo y Pitti Filati unen fuerzas. Ambas ferias profesionales se celebrarán en la Fortezza da Basso de Florencia, aunque cada una con sus espacios diferenciados. La primera tendrá lugar del 21 al 22 de enero, mientras que la segunda durará un día más, hasta el día 23.

La edición número 102 de Pitti Immagine Bimbo, la feria profesional del kidswear, se celebrará en la planta ático del pabellón central de la Fortezza da Baso, presentará alrededor de 150 colecciones de otoño/invierno 2026/2027, más del 65% de ámbito internacional. Al mismo tiempo tendrá lugar la feria de hilatura Pitti Filati, del 21 al 23 de enero, dedicada al mundo del textil, de los hilos, de las fibras y de los sectores complementarios a la hilatura y al punto.

Según ha declarado a Pambianconews el consejero delegado de Pitti Imagine, Raffaello Napoleone, la unión de los eventos se ha decidido para “no sobrecargar a los expositores”, y ha afirmado que se trataba de una “optimización imprescindible”. En un futuro, abre la puerta a organizar el evento dedicado a la moda infantil junto a Pitti Uomo, el formato por excelencia dedicado a la moda masculina.

Desde la dirección de Pitti Imagine explican que, cuando terminen las obras, la Fortezza contará con más espacio. En este sentido, destacan que algunos de los clientes que acuden al evento por la moda masculina también están interesados por la moda infantil, por lo que una fusión entre ambas ferias tendría sentido.

Según el director comercial de Pitti Immagine, Antonio Cristaudo, las empresas cada vez tardan más tiempo en confirmar su participación, y en esta edición contarán con alrededor del 85% y 90% de las colecciones presentes en las últimas ediciones.

En este contexto, Pitti Bimbo ha anunciado una colaboración entre la feria y Bobo Choses, compañía española, dando paso al nacimiento de una nueva área, The New Edit. El objetivo es, además de presentar sus colecciones, organizar eventos y presentaciones especiales. Han confirmado su participación Maison Mangostan, Mini Rodini, Piupiuchick, Tinycottons, The New Society, True Atist y la propia Bobo Choses.