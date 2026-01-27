Totto viaja del blanco al negro para acompañar al Real Madrid

Modaes

Totto se va de viaje con el Real Madrid. La empresa colombiana anuncia una nueva cápsula de maletas y otros artículos de viaje en colaboración con el equipo español de la capital. Las once piezas ya están a la venta en la página web de Totto y tiendas físicas en España, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Chile, con una horquilla de precios que varían desde los 6 euros hasta los 119 euros.

Con esta cápsula, Totto pretende reforzar su posicionamiento en el mercado español de artículos de viaje a través de los aficionados del equipo madrileño. En las redes sociales de la marca han compartido una campaña bajó el lema: ‘Madridistas de corazón, un solo color, un solo Club aquí y alrededor del mundo’.

La colección cuenta con once piezas destinadas al viaje, incluyendo una maleta rígida de cabina, dos diseños de maletas blandas, bolsas de viaje de varios tamaños y otros accesorios como neceseres, una almohada de viaje e identificadores de maletas.

Totto se marcó como objetivo facturar veinte millones de euros en España para 2027

Totto crea esta colaboración a través de Legends, un gigante estadounidense que brinda experiencias premium y soluciones holísticas para organizaciones y recintos de las áreas del deporte y el entretenimiento.

La consultora que empezó gestionando el retail del equipo madrileño y tras su adquisición por el fondo de inversión Sixth Street, Legends controla el 30% del negocio comercial del Bernabéu, a cambio de 360 millones de euros repartidos en 20 años. La compañía estadounidense también se encarga de diseñar y comercializar los futuros espacios de hospitality del Camp Nou, y otros grandes equipos como el Tottenham Hotspur, los Dallas Cowboys o los New York Yankees.

La empresa colombiana cerró 2024 con 1.500 puntos de venta en pequeños distribuidores, otros trescientos en grandes cadenas y nueve marketplaces, incluido su ecommerce. En enero de 2025, Totto marcó como objetivo facturar veinte millones de euros para 2027 en España.

Fundada en Bogotá en 1987 por Yonatan Bursztyn, la empresa opera hoy bajo la sociedad Nalsani, administrando más de 600 puntos de venta, entre propios y franquiciados, y combina producción regional con aprovisionamiento asiático certificado. En 2024, la empresa elevó su facturación hasta unos 150 millones de euros, cifra que consolida su liderazgo en marroquinería. Actualmente, el mercado colombiano es el primero para la compañía por volumen de facturación.