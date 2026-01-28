Starbucks se alía con la fundadora de Colette en una experiencia más allá del café

Modaes

Starbucks da un paso adelante en Milán. La cadena de cafeterías estadounidense ha anunciado una nueva iniciativa cultural en su establecimiento exclusivo en la ciudad italiana. The House of Coffee ha sido creado bajo la dirección de la francesa Sarah Andelman, fundadora de la consultoría Just An Idea y de la extinta tienda parisina Colette.

El artista y diseñador Lucas Zanotto ha sido el encargado del primer lanzamiento de The House of Coffee, que cuenta con tres piezas principales en colaboración a otras marcas italianas, como un par de esquís de Nordica, una chaqueta impermeable de K-Way y una chaqueta acolchada para perros con un cuenco de viaje de Poldo Dog Couture.

La gama también incluye varios modelos de bolsos de mano, cuadernos y juegos de naipes, diseñados por Zanotto de la mano de Starbucks. La colección se encuentra disponible desde el 16 de enero exclusivamente en Starbucks Roastery Reserve, el establecimiento de la marca en Milán.

Esta iniciativa redefine la visión de Starbucks, con el objetivo de pasar de una compañía de café al uso a una marca que crea piezas para usar y coleccionar, fortaleciendo su vínculo con la ciudad italiana a través de la colaboración de artistas y marcas locales. Starbucks creará colaboraciones y experiencias culturales llevando el café a algo más allá de una simple bebida.

Starbucks ofrece en sus cafeterías ‘premium’ una experiencia inmersiva que permite descubrir todo el recorrido de la fabricación del café

La compañía contará, para el lanzamiento, con el músico británico Gene Gallagher, hijo del icónico artista Liam Gallagher de Oasis, que será la imagen de la primera campaña del proyecto y posará junto a algunas de las piezas con el característico verde de la compañía de la sirena.

La compañía también ha desarrollado The Apron Project. En febrero, coincidiendo con la semana de la moda femenina de Milán, The House of Coffeepondrá a la venta una serie de delantales diseñados por destacadas figuras creativas con sede en Milán, como Francesca Ragazzi, directora de contenidos editoriales de Vogue Italia, Carolina Castiglioni, de Plan C, Sara Battaglia, consultora de Max Mara y fundadora de su marca homónima y Galib Gassanoff, fundador de Institution. Los beneficios de la venta de estos productos serán destinados a diferentes organizaciones benéficas elegidas por los colaboradores.

Actualmente, hay cinco establecimientos de Starbucks Reserve Roasteries, ubicados en Chicago, Nueva York, Shanghai, Tokio y Milán. Se trata de un espacio emblemático de Starbucks donde ofrece una experiencia más allá de beber café, que cuentan con un tostadero y cafetería premium. La experiencia inmersiva permite descubrir todo el recorrido de la fabricación del café, desde su origen hasta la taza, ofreciendo bebidas exclusivas y combinando arquitectura, gastronomía, cultura y moda en un mismo espacio.