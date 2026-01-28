Oysho, a por el podio de los 10Km Des Champs-Élysées Fulfil de París

Modaes

Oysho refuerza su posicionamiento en el universo del running. La compañía propiedad de Inditex será el nuevo patrocinador técnico de la 10Km Des Champs-Élysées Fulfil, una de las carreras urbanas más emblemáticas de Francia. La prueba celebrará su cuarta edición el domingo 1 de febrero, reuniendo a 20.000 corredores en pleno centro de París, con salida a las 10:30 horas y fijándose como un gran punto de encuentro para la comunidad runner.

A través de este acuerdo, Oysho acompañará a la organización con una colaboración orientada a elevar la experiencia deportiva, apostando por el rendimiento, la innovación y el diseño. Esta alianza refuerza el posicionamiento de la marca en el universo del deporte urbano.

Este patrocinio se incluye dentro de su estrategia global de impulso al running, apoyando carreras icónicas que entrelazan ciudades, cultura deportiva y comunidad. La marca estará presente en todas las etapas de la carrera, desde los entrenamientos previos, con activaciones organizadas a través del Oysho Running Club en París, hasta los días de recogida de dorsales y los momentos clave de la salida y la meta.

Actualmente, la marca cuenta con Oysho Running Clubs en 20 ciudades, en países alrededor de Europa. En París, las salidas tienen lugar cada miércoles por la tarde desde la tienda de Madeleine, reforzando el vínculo de la marca con la comunidad local de corredores.

Oysho alcanzó una cifra de negocio de 389 millones de euros a cierre del primer semestre del ejercicio, concluido en diciembre de 2025

Oysho también cuenta con un equipo élite femenino de alto rendimiento, que refleja su compromiso con la exigencia técnica y la competición de máximo nivel, y que cuenta con atletas internacionales como Fedra Luna, Mónica Silva, Cristina Molteni y Soukaina Elkayami y corredoras españolas como Paula Herrero, Cristina Ruiz, Celia Antón y María Varo.

No es la primera vez que actúan como patrocinadores técnicos, también estuvieron presentes en otras participaciones en la Maratona de Lisboa, la Media Maratón de Formentera y la Carrera de la Mujer en España.

La marca no sólo ofrece prendas deportivas, sino que promueve un estilo de vida saludable y activo, con iniciativas como Oysho Community, a través de la cual organiza entrenamientos y eventos deportivos en gimnasios y espacios al aire libre y la app Oysho Training, que ofrece acceso a más de 1.400 sesiones de entrenamiento de disciplinas diferentes como fitness, yoga, pilates y running.

Oysho es, por volumen de negocio, la séptima cadena de Inditex. A cierre del primer semestre del ejercicio, en diciembre de 2025, el concepto deportivo alcanzó una cifra de negocio de 389 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5,7% respecto al mismo periodo de 2024.