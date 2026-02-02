Max Mara Art Prize for Women inicia una nueva etapa internacional en Yakarta

Modaes

Max Mara Art Prize for Women inicia su propio tour. Por primera vez desde su creación en 2005, el premio de la firma italiana de moda amplía su alcance más allá del Reino Unido, iniciando una nueva etapa internacional. El premio adoptará un formato itinerante que cambiará de país y de institución en cada edición que se celebre, reforzando el apoyo a la diversidad creativa y cultura global.

La italiana Cecilia Alemani, directora y conservadora de High Line Art en Nueva York, será la encargada de abrir la nueva etapa del premio y presidir el jurado. Alemani, en colaboración con Max Mara y Collezione Maramotti, será la encargada de seleccionar el país y la institución anfitriona en cada edición.

La décima edición del galardón tendrá como primer socio al Museo Macan (Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara), en la capital de Indonesia. La institución fue inaugurada en 2017 y es el primer museo en Indonesia en poseer una colección de arte moderno y contemporáneo nacional e internacional.

El jurado de esta décima edición estará presidido por Alemani y compuesto por figuras destacadas del panorama artístico indonesio e internacional como la directora del Museo Macan Venus Lau, la curadora Amanda Ariawan, la galerista Megan Arlin, la coleccionista Evelyn Halim y la artista Melati Suryodarmo.

Max Mara Art Prize for Women reforzará su compromiso con el apoyo a mujeres artistas emergentes y sus elementos esenciales con la aportación de una residencia de seis meses en Italia para la artista ganadora organizada por la Collezione Maramotti.

Esta nueva edición marca un cierre de la histórica colaboración entre Max Mara, Collezione Maramotti y la Whitechapel Gallery de Londres, que supuso un elemento clave para el desarrollo y consolidación del premio durante veinte años.

Max Mara Art Prize for Women se extiende al ámbito internacional con esta nueva iniciativa, reforzando su objetivo de promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el arte contemporáneo y generar nuevos referentes internacionales.