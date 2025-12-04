Louis Vuitton viaja en ‘business’ con una línea de lujo para dueños y mascotas

Modaes

Louis Vuitton acompañará a las mascotas en 2026. La compañía francesa propiedad de LVMH ha presentado su nueva colección de accesorios para mascotas, diseñada por el director creativo de la línea masculina, Pharell Williams. Accesorios de viaje y piezas a conjunto para sus dueños forman la próxima colección de primavera-verano 2026 de la firma.

La nueva línea está formada por accesorios de viaje para las mascotas, como el Speedy Pet Trunk, un transportín con el estampado monogram de la maison que evoca los baúles de viaje tradicionales de la marca, el Kennel Trunk, una “casa de lujo para perros” que combina la estructura de un kennel con el estilo de los baúles clásicos de Louis Vuitton, un guiño a la primera caseta para perros diseñada por la maison en 1913; o el Neverwoof, una versión del bolso Neverfull adaptado como bolso de transporte para las mascotas.

La colección incluye, además, un bebedero forrado en cuero y una boina para perros, que pueden llevar a conjunto con sus dueños. En esta nueva visión dual entre ambos públicos, Louis Vuitton ha rediseñado una versión bandolera con la correa monogram, así como un baúl con el agarre en forma de hueso.

Louis Vuitton, Adidas y Zara se han sumado este año a la ola de las colecciones para mascotas

Louis Vuitton se suma al anterior lanzamiento de Adidas y Zara para abarcar este nuevo segmento de público. El grupo alemán, por su parte, también ha apostado este año por las mascotas, lanzando una cápsula streetwear única en el mundo, con chándales, chalecos, cortavientos, mochilas y arneses que pueden lucir las mascotas.

A finales de septiembre, Zara celebró su cincuenta aniversario con un pop up en París, donde expuso las cincuenta colaboraciones con creadores de ámbitos tan diversos como la moda, la música, el cine, la fotografía, la arquitectura o el diseño industrial. Entre las piezas únicas, se encontraba un transportín para mascotas diseñado por el fotógrafo Steven Meisel, con un precio de 699 euros.

LVMH, hólding propietario de Louis Vuitton, ha nombrado esta semana a Pietro Beccari como presidente y consejero delegado del LVMH Fashion Group a partir del próximo 1 de enero de 2026, cargo que compatibilizará con la dirección de la firma Louis Vuitton, en relevo del histórico ejecutivo Sidney Toledano.

La empresa cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.