Louis Vuitton se embarca, de nuevo, como socio principal de la Copa América

Louis Vuitton vuelve a izar velas. La firma de lujo ha anunciado su compromiso como partner de la edición número 38 de la Copa América de Vela, reafirmando su histórica relación con la reconocida competición de vela. La regata de élite tendrá lugar en julio del próximo año en Nápoles, Italia.

Junto con este anunció la competición también ha rediseñado otros aspectos de su organización creando la America’s Cup Partnership. Por primera vez desde los 175 años de enfrentamiento, los equipos competidores se unen bajo una estructura comercial e interna con una nueva junta de gobierno compuesta por un miembro de cada equipo, eliminando así la gestión individual del equipo ganador cómo funcionaba hasta el momento.

La casa de moda ya colaboró como patrocinador durante décadas, desde 1983, y también fue el creador de las Challenger Selection Series, o Copa Louis Vuitton, una serie de competiciones para elegir al oponente oficial del defensor del título.

La firma francesa de lujo vuelve a ocupar un papel central en el evento con la icónica ‘V’ en azul marino, blanco y rojo como emblema de la edición número 38 de la Copa América de Nápoles. Louis Vuitton ha estado presente en los dos grandes cambios del desafío, en 1983 y en la actualidad, con la aparición de la alianza de la Copa América.

Louis Vuitton ha patrocinado varias competiciones deportivas internacionales, como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Louis Vuitton también ha actuado como socio principal en otras competiciones deportivas a nivel global, incluyendo su patrocinio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, la Fifa, el Balón de Oro, la Copa Mundial de Rugby, el Abierto de Australia y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

La Copa América de vela tiene origen en el año 1851, en la isla de Wight (Inglaterra), con una carrera entre americanos y británicos. Esta primera victoria americana dio nombre al certamen y fue el origen de la famosa cita There is no second. La competición está considerada como uno de los trofeos más antiguos en el deporte internacional.

En 2021 la competición tuvo lugar en Auckland, Nueva Zelanda y contó con otra gran firma como patrocinio, Prada, dando nombre a las regatas iniciales de la competición como Copa Prada.

LVMH, firma propietaria de Louis Vuitton, concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024 y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.