Loewe celebra la navidad con un árbol de tablas de surf en Palm Beach

Modaes

Loewe inaugura la navidad en Florida. La firma de lujo propiedad del grupo LVMH ha sido la encargada de diseñar el árbol de tablas de surf de este año para The Royal Poinciana Plaza, un centro comercial de lujo ubicado en Palm Beach, en Florida. En una reinterpretación de su colección vacacional, Loewe ha diseñado una instalación tridimensional inspirada en el artista británico Louis Wain, conocido como The Man Who Drew Cats.

El universo que creó Louis Wain ha servido de inspiración a la casa de lujo de origen español para crear una colección cápsula animada que fusiona la visión del artista británico con la artesanía de Loewe.

Divertidos clutches en forma de gato inspirados en cerámica original y piezas que se deconstruyen con caras, patas y motivos rayados que simulan un gato conforman la nueva línea de la marca, que incluye una selección de bolsos, marroquinería, accesorios y prêt-à-porter.

Loewe inauguró una tienda en el Royal Poinciana Palace Plaza Playhouse a principios de año

Publicidad

Durante los últimos ocho años, el árbol de tablas de surf de The Royal ha marcado el inicio de la temporada navideña en Palm Beach. Entre los diseñadores anteriores, se incluyen diseñadores como la editorial de moda Assouline, el diseñador estadounidense Thom Browne, la artista Iris Apfel o el fundador de Libertine, Johnson Hartig.

A principios de este año, Loewe abrió una nueva tienda en el Royal Poinciana Plaza Playhouse, que ofrece prêt-à-porter para mujer, bolsos, zapatos, pequeños artículos de cuero, accesorios textiles y gafas.

En el último año de Jonathan Anderson como director creativo, la firma española controlada por LVMH echó el freno a su ritmo de crecimiento y redujo drásticamente su rentabilidad, con un descenso de más del 24%. La compañía sufrió la crisis generalizada en el sector del lujo, justo en el ejercicio en que se ha despedido de su director creativo, que el pasado junio tomó las riendas de Dior, siendo sustituido por Jack McCollough y Lázaro Hernández.

El grupo LVMH concluyó el periodo de enero a septiembre de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024 y una disminución orgánica del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.