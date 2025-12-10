La italiana Herno se adentra en el hogar, desde la fragancia hasta la decoración

Modaes

Herno, decoración made in Italy. La compañía italiana de moda ha diversificado su oferta con una colección de productos y accesorios para el hogar. Con motivo de las próximas festividades, la nueva línea The Holiday Living abarca desde difusores y velas aromáticas hasta piezas decorativas en cerámica, madera y acero de la mano de artesanos italianos.

Con una estética armónica y atemporal, la empresa ha desarrollado difusores y velas aromáticas con detalles de madera y cuero, así como una selección de piezas decorativas creadas en pequeños talleres artesanales de Umbría, torneadas y acabadas a mano.

El proyecto cuenta también con un ajedrez de madera, cuero y acero y una caja con la primera baraja de cartas de Herno, además de una línea textil con mantas y cojines de lana merino, cachemira y algodón.

Herno se suma a Primark, Kiabi e Inditex en su diversificación a productos de hogar

Este año, marcas de gran distribución de moda como Primark, Kiabi o Inditex también han apostado por diversificar a objetos y productos de hogar. El pasado enero, la compañía irlandesa de moda low cost, Primark, anunció la primera apertura de su tienda Primark Home en Irlanda del Norte, Belfast.

Por su parte, Inditex también ha apostado por el hogar afirmando el despliegue de la cadena especializada Zara Home y con Lefties, en el marco del relanzamiento del que en su día fuera su formato más accesible. En mayo, la compañía gallega desveló el lanzamiento de su primera colección Lefties House, que aterrizó en el centro comercial Parquesur, en Madrid, y prevén llegar a Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania en el próximo año.

La compañía gala de moda, Kiabi, no se ha quedado atrás en la nueva ola de la diversificación de productos para el hogar. Kiabi Home, que comenzó a avanzar el año pasado únicamente de forma online, introdujo a mediados de este año sus primeros productos de hogar en la tienda del centro comercial madrileño Islazul.