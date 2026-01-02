Giorgio Armani, homenajeado con una exposición en el Teatro Alla Scala, en Milán

Modaes

Giorgio Armani tendrá una exposición en Milán. Impulsado en 1778 y conocido como un símbolo de excelencia musical y cultural a nivel europeo, el Teatro Alla Scala, ubicado en Milán, ha dedicado la inauguración de su temporada de ballet 2025/2026 al diseñador italiano Giorgio Armani, que falleció el pasado 4 de septiembre. Además, la sala Ridotto dei Palchi, dentro del teatro, albergará una exhibición en imágenes de la vida del diseñador.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 13 de enero y forma parte del homenaje al diseñador. “Para La Scala, Giorgio Armani no sólo era un apoyo, sino un amigo en quien encontramos la misma dedicación a la excelencia y el mismo afán por alcanzar una dimensión internacional; un símbolo que supo encarnar la mejor energía de nuestra ciudad”, ha señalado Fortunato Ortombina, director general del Teatro Alla Scala.

La noche inaugural de la temporada de ballet 2025/2026 fue dedicada al diseñador y tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, donde se interpretó La Bella Durmiente de Tchaikovsky.

Giorgio Armani guarda un especial vínculo con el Teatro Alla Scala. En 1994, cuando se interpretó Elektra, de Richard Strauss, los bailarines vistieron la sastrería contemporánea de Armani. La elección se repitió al siguiente año, en la interpretación de Les Contes d’Hoffmann de Offenbach.

En 1997, el diseñador fue uno de los primeros patrocinadores de la fundación privada del Teatro Alla Scala. Años más tarde, cuando llegó el Covid-19 en 2020, la inauguración de la temporada de ballet del teatro tuvo que anularse y la institución pidió a la moda italiana que contribuyesen con sus trajes. Armani vistió a estrellas de la música como Lisette Oropesa y Marianne Crebassa, así como a una nueva generación de bailarines principales.

El grupo Armani anunció a finales de noviembre los ocho nombres que ocupan las sillas del renovado consejo de administración del grupo italiano. El órgano está presidido por Pantaleo Dell’Orco, socio y confidente del diseñador durante décadas, y que a mediados de octubre ya fue nombrado presidente de la Fundación Giorgio Armani. Junto a él, está también Giuseppe Marsocci, que fue nombrado consejero delegado de Armani también a mediados de octubre.

El nuevo dibujo de la cúpula llega como un paso más de la voluntad de Armani, que estableció que sus herederos debían vender un 15% del capital de la compañía en los 18 meses posteriores a su fallecimiento. Posteriormente, y en un plazo de entre tres y cinco años, el plan prevé la venta de un paquete adicional de 30% a 54,9% al mismo comprador, o alternativamente, la salida a bolsa de la empresa. Por el momento, EssilorLuxottica se alza como el principal candidato para hacerse con un 10% del capital de Armani.