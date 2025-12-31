Javier Goyeneche, el visionario de la sostenibilidad

Modaes

Empresario de naturaleza y jinete de corazón, Javier Goyeneche es la cara visible de Ecoalf, icono de la moda sostenible en España que ha cumplido dos décadas de historia. Goyeneche lanzó su proyecto en 2012, al calor de las primeras olas de interés por la sostenibilidad dentro del sector, aunque ya llevaba varios años fraguándose en la mente del empresario. Ahora, cuando la fiebre por los modelos circulares y el medioambiente parece haber alcanzado su punto álgido e, incluso, estar de capa caída, Ecoalf continúa siendo un faro al que seguir.

Pese a las idas y venidas, y las dificultades de vender un producto sostenible en un mercado tan competitivo en precio, Ecoalf vive un momento dulce. La empresa cerró su último ejercicio completo con una facturación de 58 millones de euros, un 20% más que el año anterior, y con un resultado bruto de explotación (ebitda) positivo, de 3,4 millones de euros, frente a la cifra negativa del año anterior. En 2025 la compañía preveía facturar 65 millones de euros, y darle un giro estratégico al negocio con un nuevo capitán.

A mediados de 2024, la compañía fichó a Manel Echevarría como director general. La empresa cuenta con alrededor de 1.500 puntos de venta multimarca distribuidos por Europa, 340 de los cuales están en España. En los últimos años, sin embargo, la empresa también ha llevado a cabo una reorganización de su red comercial.

Empresa

Ecoalf

Cargo

Fundador y presidente

Tiempo en el sector

Tres décadas

Año de nacimiento

1970

Lugar de nacimiento

Madrid

Formación

Licenciado en Administración de Empresas

Para impulsar una empresa sostenible en un sector que no siempre premia las buenas intenciones, Goyeneche se ha rodeado de directivos y ha intentado asegurar la viabilidad económica del proyecto. En 2017, la empresa, que contaba en aquel momento con accionistas como Belgar Inversiones y Bejo Ventures, fue adquirida por el grupo inversor luxemburgués Manor Group, convertido en Treïs. Goyeneche se mantiene en el proyecto, no sólo como presidente, sino como cara visible.

En definitiva, Goyeneche ha conseguido lo imposible: convertir la sostenibilidad en negocio. A día de hoy, más allá del wholesale, los productos del catálogo de Ecoalf, fabricados a partir de los residuos que se recogen en el mar, se pueden adquirir en los espacios de venta propios de Ecoalf ya en Italia, Andorra, Austria, Francia, Japón y México. Entre sus planes más cercanos está la llegada a Estados Unidos, donde ya cuenta con una filial.

Con una agenda marcada por guerras, inflación y una caída del consumo, la sostenibilidad ocupa un segundo plano en buena parte del sector de la moda a escala nacional e internacional. Ecoalf, un proyecto ya maduro, se alza como la punta de lanza de la moda española sostenible.