Andrés Contreras, con la moda en las venas y la mente en el retail

Talento español en la moda internacional. Andrés Contreras es, desde hace cinco años, consejero delegado de Bestseller en España, Portugal y Latinoamérica. El directivo ha pasado así a formar parte del reducido grupo de cuatro consejeros delegados internacionales de la compañía. El retail corre por sus venas: su familia era propietaria de Almacenes Mérida, uno de los grupos de grandes almacenes que operaron en el sur de España.

Contreras, sin embargo, inició su carrera en el gigante danés desde abajo, literalmente, y ha llegado a ser uno de los hombres de confianza en primer lugar de Troels Horch Povlsen, fundador de la empresa, y en un segundo momento de Anders Holch Povlsen, su hijo. Los inicios de su trayectoria se remontan a 1996, cuando Bestseller llegó a España y se convirtió en cliente de la empresa de su padre.

Tras varios años trabajando con la empresa danesa, esta, finalmente, lo fichó, y entre 2000 y 2002 Contreras vivió en Pekín para trabajar como comprador para el grupo. Tras China, llegó Dinamarca y, en 2004, el directivo volvió a España como director comercial para abordar el futuro de un mercado que había ido creciendo año tras año. Su vida en el extranjero, sin embargo, no acabó ahí, y diez años después, Bestseller le propuso abrir la exportación española del grupo a Sudáfrica y Latinoamérica, lo que le llevó hasta Uruguay.

Empresa

Bestseller

Cargo

Consejero delegado en España, Portugal y Latinoamérica

Tiempo en el sector

Cerca de tres décadas

Año de nacimiento

1980

Lugar de nacimiento

Algeciras

Formación

Administración y dirección de empresas

Hace cinco años, Contreras volvió a España para ocupar su cargo actual, al frente de uno de los mercados más importantes para el gigante danés propietario de Jack&Jones, Vero Moda o Name it. Este año, además, ha sido clave para el grupo en el país, con el relanzamiento de la histórica marca británica de moda joven Topshop, que ha adquirido a Asos. La compañía ha sellado un acuerdo para abrir un espacio en Wow, en Madrid.

Y no sólo eso: 2025 ha destacado por el lanzamiento de una marca fuera de Dinamarca, por primera vez en la historia del grupo. Se trata de Balmohk, dirigida al público joven. A Bestseller se le presenta, así, un gran reto por delante. La propuesta operará a nivel global desde su sede madrileña y proyecta la apertura de quinientas tiendas en un plazo de cinco años.

Los años trabajando para una multinacional han servido para dar a Contreras una rica visión global del sector de la moda, en todas sus vertientes. En sus últimas entrevistas, el directivo reflexionaba sobre la necesidad de que las marcas internacionales también sean, en parte, locales, para adaptarse con éxito a cada uno de los mercados en que operan. Siempre con sed de nuevos proyectos, Contreras se congratula de haber podido liderar y abrir Bestseller a mercados con la libertad que lo hubiera hecho con una empresa propia.