Armani crea su nuevo consejo de administración: entre el ‘expertise’ y la tradición familiar

Armani sella a los capitanes de su nueva etapa. El grupo italiano de lujo ha anunciado los ocho nombres que ocuparán las sillas del renovado consejo de administración de la compañía. Lo que esta mañana han comenzado como posibles rumores, se ha materializado finalmente en una nueva cúpula directiva que busca mantener la continuidad de la empresa tras el fallecimiento de Giorgio Armani en septiembre.

El órgano estará presidido precisamente por Pantaleo Dell’Orco, socio y confidente del diseñador durante décadas, y que a mediados de octubre fue nombrado ya presidente de la Fundación Giorgio Armani. Dell’Orco, que estaba presente ya en el anterior consejo del grupo, heredó la mayor parte del capital y los derechos de voto, un 40%.

Junto a él, también estará presente en el consejo Giuseppe Marsocci, que fue nombrado consejero delegado de Armani también a mediados de octubre, de nuevo, en sustitución al diseñador fallecido un mes antes. Marsocci, según ha explicado el grupo en un comunicado, es el único miembro del órgano “responsable de la gestión operativa de la empresa”.

Entre los profesionales de la moda presentes en el consejo, Marco Bizzarri, exconsejero delegado de Gucci hasta septiembre de 2024, ocupará otro de los asientos del órgano administrativo, junto con Federico Marchetti, consejero delegado de Yoox Net-a-Porter, el entonces grupo de ecommerce propiedad de Richemont (hoy convertido en LuxExperience) hasta principios de 2020. El consultor John Hooks y el empresario Angelo Moratti ocupan los dos últimos asientos del organismo.

Armani estructura su nuevo consejo con ocho personas, entre ellos, el exCEO de Gucci Marco Bizzarri

Además de Dell’Orco, la familia y herederos del diseñador está presente en el consejo a través de dos asientos. El primero lo ocupará Silvana Armani, sobrina de Giorgio Armani, hija de su hermano Sergio, y al frente de la división de moda femenina, y Andrea Camerana, también sobrino del diseñador y miembro del consejo de administración del grupo desde 2007.

“El nuevo consejo de administración del grupo incluye tanto a la familia como al consejero delegado, junto con varios colaboradores históricos y profesionales independientes de reconocida competencia y experiencia en el sector”, ha valorado Dell’Orco. Esto, continúa el directivo, permitirá al grupo “continuar, mejorar y actualizar” la visión y el modelo de negocio del diseñador.

El nuevo dibujo de la cúpula llega como un paso más de la voluntad de Armani, que estableció que sus herederos debían vender un 15% del capital de la compañía en los 18 meses posteriores a su fallecimiento. Posteriormente, y en un plazo de entre tres y cinco años, el plan prevé la venta de un paquete adicional de 30% a 54,9% al mismo comprador, o alternativamente, la salida a bolsa de la empresa. Por el momento, EssilorLuxottica se alza como el principal candidato para hacerse con un 10% del capital de Armani.

“El consejo operará de conformidad con los principios definidos por el Sr. Armani, protegidos a su vez por la Fundación Armani, que mantendrá siempre una participación no inferior al 30% del capital de la empresa, independientemente de posibles acontecimientos futuros, como la entrada de nuevos accionistas o la salida a Bolsa”, ha añadido el grupo en el comunicado.