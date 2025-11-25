Fashion Trust Arabia homenajea a Miuccia Prada y Zuhair Murad en su séptima edición

Modaes

El programa de apoyo para diseñadores emergentes ha celebrado su séptima edición en el Museo Nacional de Qatar el pasado sábado, donde se galardonaron a siete diseñadores de siete categorías distintas, como ready-to-wear, accesorios o joyería. Además, la gala contó con el premio honorífico a la trayectoria, otorgado a Miuccia Prada, y con el premio pionero, que fue entregado a Zuhair Murad.

Los siete galardonados en las diferentes categorías fueron, Youssef Drissi, por su marca Late for Work, en Ready-to-wear; el diseñador Ziyad ALBuainain, por su firma Ziyad Buainain, en la categoría de eveningwear; Leila Roukni, por Talel, en accesorios; Farah Radwan por su marca FYR Jewelry, en la categoría de joyería.

El premio Franca Sozzani a talento debutante fue para la diseñadora Alaa Alaradi yen tecnología de moda, el galardón fue entregado a Fatema y Dalal Alkhaja, por su marca Touchlessy. En cuanto al país invitado, que este año ha sido India, el premio fue para Kartik Kumra, fundador y director creativo de Kartik Research, una marca de moda india artesanal.

Miuccia Prada recibió el premio honorífico por su trayectoria, mientras Zuhair Murad fue galardonado con el premio pionero

Kering también estuvo presente en la gala, ofreciendo, por primera vez en la historia de los Fashion Trust Arabia, un programa de mentoría personalizado y adaptado a las necesidades del ganador del premio Franca Sozzani a talento emergente.

El icono global Miuccia Prada también fue galardonada durante la celebración, con el premio a la trayectoria por su “transformación de la moda contemporánea y por su impacto en estilo, cultura e innovación”, ha explicado FTA en un comunicado.

También el diseñador Zuhair Murad, originario de la región, recibió un premio honorífico a pionero, por “su brillantez artística y resiliencia constante que ha llevado la alta costura árabe al escenario mundial”, señaló la organización.

En el jurado de esta edición, se encontraron perfiles del sector de la moda a nivel global como Amina Muaddi, diseñadora y fundadora de Amina Muaddi; Arnaud Vaillant y Sebastien Meyer, directores creativos y cofundadores de Coperni; Bethann Hardison, activista y modelo; Charles Rosier, cofundador y consejero delegado de Augustinus Bader; Duran Lantink, diseñador y director creativo de Jean Paul Gaultier; Giambattista Valli, diseñador; Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini, directoras creativas de The Attico; Guram Gvasalia, director creativo de Vetements; Rachid Rachid, presidente de Valentino y Balmain; Remo Ruffini, consejero delegado de Moncler; Wayman & Micah, estilistas de moda y celebridades; Yoon Ahn, diseñadora y cofundadora de Ambush; Rabih Kayrouz, diseñador y fundador de Maison Rabih Kayrouz; Zuhair Murad, diseñador y fundador de Zuhair Murad; y Christian Louboutin, diseñador y fundador de Christian Louboutin.