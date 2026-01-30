Dior continúa su apuesta por el cine con el actor Drew Starkey

Modaes

Dior sigue estrechando lazos con la industria cinematográfica y suma a un nuevo nombre a su lista de embajadores. La compañía de lujo francesa reafirma su estrategia de conectar el universo del lujo a nuevas generaciones a través de figuras relevantes del panorama actual. Drew Starkey se suma a la lista de celebridades que ya trabajan con la empresa.

Esta incorporación se produce tras la llegada de Jonathan Anderson como nuevo director creativo de Dior en 2025. El diseñador irlandés ha iniciado una nueva etapa creativa en la maison después de años al frente de Loewe.

Drew Starkey ya había trabajado anteriormente con Anderson en Loewe en 2024, cuando el diseñador aún ocupaba el cargo de director creativo de la firma española, mostrando la afinidad del actor con el trabajo de Anderson.

A diferencia del también recién nombrado embajador Josh O’Connor, quien ya ha vestido diseños de la casa en alfombras rojas y otros eventos, Starkey no ha inaugurado todavía su nueva etapa con la firma de forma pública.

Dior se une a American Eagle, Lacoste, Dolce&Gabbana y Kérastase incorporando a figuras relevantes del panorama actual

Dior continúa la iniciativa que otras casas de lujo han usado recientemente, usar actores, músicos u otras figuras con gran impacto para rejuvenecer su imagen y forjar conexión con un nuevo público. Algunos ejemplos son American Eagle con Lamine Yamal, Lacoste con Adrien Brody, Dolce&Gabbana con Madonna y Kérastase con Demi Moore. La incorporación de Starkey refuerza esta iniciativa dentro de un momento de transformación para el sector del lujo.

Nacido en Carolina del Norte, Drew Starkey, cuenta con una corta pero conocida trayectoria. Ha participado en proyectos como la serie de Netflix Outer Banks o la película Queer, dirigida por el cineasta Luca Guadagnino. El actor ya ha colaborado anteriormente con otras firmas de lujo, más recientemente fue imagen de uno de los perfumes de Yves Saint Laurent Beauty.

El grupo LVMH, al que pertenece la firma, concluyó 2025 con una facturación de 80.807 millones de euros, lo que supuso un descenso del 1% en términos orgánicos y del 5% en cifras reportadas. En un entorno económico y geopolítico complejo, particularmente para las compañías de lujo, el grupo sostuvo el pulso del negocio y evitó un deterioro mayor en el tramo final del ejercicio.