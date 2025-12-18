Spinnova se alía con Fashion for Good para acelerar el desarrollo de sus fibras

Modaes

Spinnova acelera en la recta final del año. El fabricante finlandés de fibras ha recibido el apoyo de la plataforma Fashion for Good para impulsar la disponibilidad de la fibra sostenible de la empresa en el mercado de materiales textiles, así como para construir la infraestructura de Spinnova.

El acuerdo pasa por la comercialización de materiales textiles con fibras sostenibles de Spinnova, con el objetivo de construir un consorcio multisectorial, donde Fashion for Good “desempeñará un papel clave en el desarrollo y la gestión del ecosistema”, ha afirmado Pedro Brito, director comercial de Spinnova.

“No se trata sólo de demostrar que la tecnología funciona, sino de construir la infraestructura y la capacidad a lo largo de la cadena de valor que hagan viable su adopción”, ha señalado Katrin Ley, directora general de Fashion for Good, en un comunicado.

Spinnova cerró el ejercicio anterior con un desplome de hasta un 92,8% en sus ventas en comparación con el curso 2023

Spinnova reforzó posiciones en su propio negocio el pasado agosto, cuando adquirió todas las acciones de su socio, Suzano, y de su empresa en común, Woodspin, por dos euros en total, obteniendo la propiedad total de ambas compañías.

En consecuencia, se rescindió el acuerdo de empresa conjunta entre Spinnova y Suzano, permitiendo a la empresa finlandesa licenciar la tecnología aportada por Suzano libremente.

El fabricante de fibras concluyó el ejercicio 2024 con un desplome de sus ventas. La empresa concluyó el periodo con una facturación de 762.000 euros, lo que se traduce en un 92,8% menos que los 10,6 millones de euros que facturó Spinnova en el ejercicio precedente.