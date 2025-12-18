La facturación del textil en España se frena en octubre con una subida de sólo el 0,8%

Pablo Bueno

La facturación de la moda en España continúa frenando. En octubre, el Índice de Cifra de Negocios (ICN) de la industria de la moda en el país empeoró su evolución en los diferentes subsectores. En textil, la facturación industrial registró un incremento interanual del 0,8%, frente a la subida del 1,4% del mes anterior, mientras que el sector de la confección y la industria del cuero y el calzado volvieron a registrar caídas, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la facturación en la industria de la confección registró una caída del 7,5% en comparación con octubre de 2024, dejando atrás la subida puntual del 0,4% registrada en septiembre. En el caso del sector del cuero y el calzado, el ICN moderó su descenso, con una caída interanual del 5,7%, frente a la contracción del 6,4% registrado en septiembre.

La evolución de la facturación de la industria del cuero y el calzado ha mostrado pocos datos positivos en lo que va de año. Cerró enero con una caída del 8,8%, a la que le siguió otra del 6,1% en febrero, junto a la de abril, de otro 8%, y mayo, de hasta el 9,8%. Marzo y junio se alzan como los únicos meses en positivo, con alzas de un 3,0% y 8,1%, respectivamente. Mientras que en julio volvió la caída aunque ligeramente cerrando la facturación del calzado en España con una bajada del 0,6%. Desde entonces, la cifra de negocio se ha desplomado, según el INE, con caídas del 9, 1% en agosto, 6,4% en septiembre y 5,7% en octubre.

Por su parte, el ICN del textil ha tenido un comportamiento irregular a lo largo de los diez primeros meses de 2025. Empezó el año con subidas progresivas en los tres primeros meses: un 1,3% en enero, 0,6 en febrero y hasta un 4,5% en marzo. En el segundo trimestre se invirtió esa tendencia y la facturación de la industria textil se desplomó en abril con una caída del 9%, a la que siguieron la de mayo con el 5,7% y una bajada más ligera en junio del 0,6%.

La facturación del textil cierra con un alza del 0,8% en contraste con las caídas de confección (7,5%) y calzado (5,7%)

En el caso de la confección, la facturación evolucionó en octubre lejos del 3,6% interanual que subió en julio, su mejor comportamiento anual, o la ligera alza del 0,4% de septiembre. Este el segmento acumula en lo que va de año cinco meses en negativo, aunque también destacan las caídas de febrero (2,9%), abril (5,1%), junio (3,3%) y agosto (4,4%).

Los datos de octubre sitúan el acumulado anual de la industria en negativo para todos sus segmentos. De enero a agosto de este año, el textil ha facturado de media un 1,2% menos que en el mismo periodo de hace un año, mientras que la confección lo ha hecho un 1,3% menos y el calzado es el que acumula una mayor caída acumulada, un 4,3% por debajo de los diez primeros meses de 2024.

La caída de la cifra de negocio de la moda se desmarca de la tendencia general de toda la industria del país, que ha cerrado octubre con una subida interanual del 1,2% en su serie original, es decir, sin corregir los efectos estacionales ni de calendario. Este frenazo a la facturación de octubre se produce después de una considerable subida en septiembre, en la que el ICN de la industria marcó un 4,4% de subida, según los mismos datos del INE,

