Relevo en Bulgari: Laura Burdese, nueva consejera delegada

Cambios en la cúpula de Bulgari. La firma de joyería, propiedad de LVMH, ha anunciado la remodelación de su primera línea directiva con la incorporación de Laura Burdese como consejera delegada. La ejecutiva tomará el cargo el próximo 1 de junio, relevando en la posición a Jean-Christophe Babin.

El hasta ahora consejero delegado de Bulgari permanecerá como presidente del consejo de administración de Bulgari, también como máximo responsable de la división de hoteles de la empresa y presidente de la fundación Bulgari.

La compañía considera que el relevo directivo permitirá llevar a cabo una transición suave, pues Laura Burdese era hasta ahora viceconsejera delegada de Bulgari, cargo que tomó el pasado julio.

Burdese se incorporó a LVMH en 2016 como presidenta y consejera delegada de Acqua di Parma y en 2022 dio el salto a Bulgari como vicepresidenta de márketing y comunicación.

Tanto Babin como Burdese reportarán a Stéphane Bianchi, director general de LVMH y consejero delegado de la división de relojes y joyería de LVMH. Bulgari forma parte de LVMH desde 2011.

Con sede central en Roma, Bulgari fue fundada en 1884 y actualmente cuenta con más de 320 tiendas alrededor del mundo, seis centros de producción y más de 6.000 empleados.

La división de relojería y joyería de LMVH, de la cual forma parte Bulgari, cerró los nueve primeros meses del ejercicio con una cifra de negocio de 7.409 millones de euros, lo que supuso un retroceso del 2% respecto al mismo periodo del año anterior. El conjunto del grupo finalizó el periodo con ingresos de 58.090 millones de euros, un 4% menos.