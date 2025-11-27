Moda Re-: de la inclusión social a la escuela de negocios con Impact Bridge como palanca

Gema Dalia / Celia Oliveras

Nueve mil contenedores, 47,64 millones de kilos de ropa recogidos en 2024 y, ahora, un caso de negocio digno de estudio. Tras más de cinco años liderando la recogida de ropa en España, la cooperativa impulsada por Cáritas llega a Harvard Business Publishing, que ha añadido un estudio de caso de la entidad realizado por la IE University a su catálogo de publicaciones. El proyecto analiza el modelo de negocio de Moda Re-, el desarrollo de la entidad a lo largo de los años y sus oportunidades de crecimiento en el sector de la moda, que poco a poco evoluciona hacia modelos de negocio más sostenibles.

Moda Re-, dedicada a la inclusión social a través del sector de la moda, integra un modelo cooperativo que engloba todas las fases del ciclo de fin de vida de la prenda, desde la recogida y la clasificación, hasta la reutilización, reciclaje y venta. Este modelo ha llegado a las aulas de IE University a través de la Cátedra Impact Bridge, impulsada por el gestor de fondos de impacto homónimo.

Con el objetivo de encontrar nuevos modelos de negocio de economía circular, cada vez más demandados en el sector, el caso de estudio parte del abordaje de diferentes retos para una entidad como Moda Re-. ¿Es posible llevar a cabo otras líneas de comercialización dentro de la moda? ¿Son atractivos para el consumidor los artículos fabricados a través de residuo textil? ¿Es viable rentabilizar la recogida de ropa usada?

Los alumnos de IE University que han participado de la cátedra no sólo han estudiado a fondo a Moda Re-, sino que han buscado dar solución a todas estas preguntas y, en el camino, proponer vías de crecimiento para este tipo de entidades en todo el sector. Algunas de las conclusiones del caso propuestas por los alumnos han pasado por diversificar hacia modelos de negocio alternativos y complementarios, así como por crear sinergias con otros sectores. Estas soluciones se han presentado finalmente a Moda Re-, que en algunos casos ha decidido implementarlas.

Moda Re- ha implementado medidas propuestas por los alumnos, como un código QR de pago discreto y un sistema de geolocalización de las prendas

Publicidad

De manera paulatina, por ejemplo, Moda Re- ha empezado a implementar un código QR que pueden usar aquellas personas derivadas por los servicios sociales por su situación de vulnerabilidad para pagar de manera discreta en los establecimientos de la entidad, a través de una carga económica realizada por las Administraciones Públicas. Las pantallas instaladas en las tiendas también han sido parte de las conclusiones del estudio. Su objetivo es proyectar anuncios para concienciar a la sociedad sobre temas como la violencia machista o el reciclaje.

Otra de las propuestas de los alumnos que ha empezado a adoptar la entidad pasa por facilitar la localización de las prendas dentro de las tiendas y almacenes, que operan con un catálogo poco profundo y muy diverso, lo que puede llegar a complicar encontrar los artículos rápidamente. Para ello, los estudiantes de la cátedra propusieron un inventario dinámico que, a través de la geolocalización, permita controlar la cantidad, tipología y ubicación de las prendas.

Moda Re- ha permitido ahorrar el equivalente al 0,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel nacional

Publicidad

La cátedra también ha supuesto un análisis exhaustivo del impacto final de Moda Re. “Solamente con la ropa que se reutiliza a través de las cincuenta entidades que forman parte de la administración de Moda Re-, se ahorra el equivalente al 0,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel nacional”, ha explicado Alberto Egido, responsable de medioambiente y sostenibilidad en Moda Re-, a Modaes. Otro de los datos obtenidos en el estudio se basa en el ahorro de agua que supone el proyecto, “el equivalente al consumo de agua potable de toda la ciudad de Madrid y Barcelona durante varios años”, añade Egido. Según datos de la empresa, el ahorro acumulado ha sido superior a los 400 millones de metros cúbicos de agua.

Más allá del medioambiente, el gran impacto de Moda Re-, una entidad dedicada a la inclusión laboral de personas en situación de exclusión social pasa precisamente por su fuerza de trabajo. La entidad crea más de 1.600 empleos, la mitad de ellos ocupados por personas en riesgo.

Moda Re- e Impact Bridge han colaborado en proyectos como la puesta en marcha de un nuevo centro de gestión del residuo textil en Cataluña

Publicidad

La cátedra forma parte de un marco de colaboración más amplio entre Moda Re- y el gestor de fondos de impacto sostenible. En este marco también se tutela proyectos universitarios por parte de Egido en IE University, o la emisión de un préstamo que permitió a Moda Re- acceder a financiación para ampliar sus instalaciones.

Impact Bridge concedió dicho crédito, valorado en dos millones de euros, el año pasado. La entidad ha destinado esta cantidad precisamente a poner en marcha una nueva planta de gestión del residuo textil, ubicada en Sabadell y que cuenta con más de 28.000 metros cuadrados que dan empleo a 244 personas. El centro forma parte de un proyecto mayor, The Post Fiber, que engloba tanto la participación de Moda Re-, como de otros gigantes de la industria especializados en diferentes partes de la cadena de valor de la moda, como Hallotex, Margasa, Textil Santanderina y, desde hace poco, Mango.

La entidad está abierta a colaboraciones con otras empresas, así como con IE University, con quien han continuado desarrollando algunos proyectos. “Estamos en la fase de lluvia de ideas y de cómo aterrizarlas”, señala Egido sobre la cooperación entre las entidades.