Turquía sube el salario mínimo un 27%, hasta cerca de 555 euros

Turquía eleva un 27% el salario mínimo. En las últimas semanas, el Gobierno y las patronales del país han acordado esta subida salarial para 2026, lo que supone situar el salario mínimo en 28.075 liras mensuales, el equivalente al cambio actual a 556 euros.

El incremento, que ha entrado en vigor este 1 de enero, tiene un alto impacto en el país, puesto que se estima que cerca de la mitad de los trabajadores de Turquía perciben el salario mínimo. Sin embargo, la devaluación de la lira turca y la alta inflación que sufre el país mitigan el impacto de la subida, conduciendo a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

“En una situación en la que queremos reducir la inflación por debajo del 20%, felicito a trabajadores y empleadores por la subida del salario mínimo mensual neto hasta las 28.075 liras, una subida del 27%”, ha declarado el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz.

A finales de 2024, el salario mínimo para 2025 quedó fijado en 22.104 liras, equivalente entonces a unos 604 euros. Sin embargo, la pérdida de valor de la lira frente al euro y dólares hace que ahora el cambio se quede hoy en 438 euros.

Los sindicatos reclamaban una subida del 60%, por lo que han rechazado formar parte de las negociaciones con patronal y Gobierno

Por su parte, la inflación anual ha alcanzado en 2025 en Turquía el 31%, según datos oficiales. No obstante, algunos organismos independientes semana que la cifra real es bastante mayor. De ahí que los sindicatos reclamaran subidas de al menos el 60% para equilibrar la pérdida de poder adquisitivo del salario y, al considerar que sus posiciones no se tomaban en cuenta, renunciaron a participar en las últimas reuniones con la patronal y el Gobierno.

El jefe de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, ha recordado que el gasto mínimo en comida para una familia de cuatro personas se sitúa en unas 30.000 liras (600 euros) al mes, mientras que el umbral de pobreza se calcula en unos ingresos mensuales de alrededor de 90.000 liras (1.800 euros).