Saks, a las puertas de la quiebra tras no poder hacer frente a su deuda

Saks se acerca cada vez más a la bancarrota. Lo que en diciembre se dibujaba como una posibilidad, a principios de año toma forma de realidad ante la imposibilidad de la compañía de realizar un pago de la deuda, cuyo plazo ya ha expirado. La cadena de grandes almacenes de lujo podría declararse en quiebra en las próximas semanas, según avanza The Wall Street Journal.

La crisis en Saks ha supuesto la dimisión del consejero delegado de la compañía, Mark Metrick, que ha dado un paso atrás este viernes. Para ocupar su lugar, la compañía ha nombrado a Richard Baker. Metrick ha trabajado en Saks durante más de treinta años, y Baker proviene del sector inmobiliario.

La empresa detrás de la cadena de tiendas de lujo Saks Fifth Avenue no pudo efectuar un pago de intereses superior a cien millones de dólares esperado para este martes, por lo que se encuentra en conversaciones con sus acreedores para asegurar financiamiento durante su proceso de quiebra.

La compañía ha dedicado esfuerzos en los últimos meses para reactivar la actividad en el mercado estadounidense, ante un aumento de la inflación y un mercado laboral débil. Durante el año pasado, de hecho, Saks intentó vender una participación minoritaria en Bergdorf Goodman, así como también algunos de sus activos, como una propiedad en Beverly Hills.

Saks alcanzó en agosto un acuerdo con sus acreedores para refinanciar 600 millones de dólares de su deuda

En agosto del año pasado, Saks alcanzó un acuerdo con sus acreedores para refinanciar 600 millones de dólares, lo que les obligaba a aceptar pérdidas y con los que consiguió salvarse de la bancarrota. Antes, había llevado a cabo diferentes procesos enfocados a evitar la bancarrota, como una operación de financiación por 350 millones de dólares de SRL Credit Solutions.

En julio, la compañía anunció los resultados del primer trimestre del año donde se registraron pérdidas netas de 232 millones de dólares, al alza frente a los 184 millones de dólares de pérdidas netas del primer trimestre de 2024, excluyendo Neiman Marcus.

El año pasado, Hudson’s Bay Company (HBC) se hizo con el control de Neiman Marcus por 2.700 millones de dólares. La operación derivó en la creación de una nueva sociedad denominada Saks Global, en la que se incluyó Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue y Saks Off 5th. El objetivo era competir con operadores de grandes almacenes como Nordstrom, Bloomingdale’s y Macy’s. El acuerdo fue financiado por inversores como Amazon, Authentic Brands Group y Salesforce, entre otros.