La actividad del sector privado en la eurozona modera su crecimiento al cierre de 2025

La expansión del sector privado de la zona euro se ralentizó al final de 2025, aunque cerró el año con crecimiento, según los últimos datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, en sus siglas en inglés), que mide la actividad de las empresas. El indicador descendió a 51,9 puntos en diciembre desde los 52,8 de noviembre, su lectura más baja en tres meses. Un valor de referencia de 50 significa estancamiento: por encima apunta tasas de crecimiento y, por debajo, de contracción.

Las empresas encuestadas para elaborar el informe declaran un deterioro de la demanda en diciembre, especialmente en el caso de los clientes internacionales, lo que se traduce en la mayor caída de los nuevos pedidos de exportación desde abril de 2025, informa Europa Press.

El PMI de servicios se debilitó al cierre de diciembre hasta 52,6 puntos, reflejando un menor ritmo de contratación y nuevos pedidos, mientras que el PMI manufacturero se mantuvo en contracción con 49,2 puntos.

En España, la actividad industrial se contrajo por primera vez desde abril, con 49,6 puntos. La caída respondió al retroceso de los pedidos externos y la presión competitiva, que impulsó la reducción de precios y pérdidas de empleo.

“El sector manufacturero español sufrió un contratiempo inesperado en diciembre”, resume Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, al destacar que la producción y los nuevos pedidos cayeron en diciembre por debajo del umbral de crecimiento “por primera vez desde la primavera”, lo que refleja “un cambio” tras un período de firme resiliencia”.

“A pesar de este retroceso, la industria española se mantiene más resiliente que sus homólogos alemanes o franceses, aunque la última tendencia suscita cierta preocupación”, añade Jonas Feldhusen. Francia mantuvo la expansión manufacturera gracias a las exportaciones, mientras Alemania registró el descenso más marcado. En general, la zona euro completó su primer año sostenido de expansión desde la pandemia, aunque con debilidades en la industria.

El índice compuesto PMI (Purchasing Managers’ Index, o Índice de Gestores de Compras) mide la actividad del sector privado a partir de encuestas mensuales a empresas de manufactura y servicios. Está elaborado por S&P Global en colaboración con Hamburg Commercial Bank (HCOB) y refleja variables como producción, nuevos pedidos, empleo y precios.