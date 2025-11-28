Trabajo, guerra o catástrofes climáticas: a qué le teme el consumidor en España

C. De Angelis

Si el miedo es el peor enemigo del consumo, ¿cómo está el nivel de miedo en España y a qué le teme el consumidor? Una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela por primera vez qué proporción de la población española vive con miedo y, aún más importante, ante qué asuntos reconocen los españoles sentir temor.

En grandes cifras, sólo el 23% de los residentes en España reconocen tener sentimientos de miedo o temor de carácter general, mientras que otro 2,9% apunta que los tiene “alguna vez”. El 74% restante, que no es foco de la encuesta, dice vivir en general sin miedo, en una tasa que se asemeja al 76,9% que se define como “más bien optimista”.

Uno de los aspectos más llamativos de los resultados de la encuesta es la gran diferencia que se da entre hombres y mujeres: mientras sólo el 14,1% de los hombres asegura sentir miedo o temor de carácter general, en el caso de las mujeres esta tasa llega al 31,4%.

El 23% de los residentes en España afirma sentir miedo, con mayor peso entre las mujeres y los jóvenes

El sesgo de edad también resulta relevante: la mayor tasa de personas con miedo es la de aquellas de 18 a 24 años (la encuesta no abarca a menores de edad), con un 34,7% del total; seguido por los residentes con edades situadas entre 25 años y 34 años, con un 25,3% del total. El valor más bajo se da entre los 35 a los 44 años, con un 19,4% de personas con miedo, y a medida que avanza la edad la tasa aumenta progresivamente hasta los mayores de 74 años, con un 24,5% de personas con temor de carácter general.

Por situación socioeconómica, el mayor ratio de personas con miedo se da entre los parados: el 39,6% asegura vivir con temor, seguido muy de cerca por el 39,5% en ocupados en trabajo doméstico no remunerado. Entre los estudiantes, el 31% dice sentir miedo de forma general; entre los jubilados, el 20,6%, y en otras situaciones de inactividad, el 21%.

Entre las personas activas laboralmente, el miedo alcanza su nivel máximo en el personal de apoyo administrativo, con un 28,8% del total, seguido del 25,7% que se da en ocupaciones elementales y el 25,1% de personas con miedo entre las que trabajan en servicios o son vendedores en comercios y mercados.

Guerras y conflictos es el primer factor de miedo, seguido por la salud o la familia

El temor baja a sólo 0,7% en aquellos empleados en ocupaciones militares o cuerpos policiales y se sitúa en la franja baja en otras ocupaciones: el 9,8% entre los agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros; el 10,5% en operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores, y el 14,7% en técnicos y profesionales de nivel medio. Entre los directores y gerentes, el 19,3% reconoce vivir con miedo.

En el ránking de los factores por los que sentir miedo, el ganador son las guerras y los conflictos actuales, al que temen el 76,8% de las personas con miedo. Además de aspectos como la salud física y mental o la situación de los familiares, algunos de los aspectos más relevantes son el miedo a las catástrofes y emergencias, que afectan al 54% de las personas que dicen vivir con temor; el temor al cambio climático, con un 53,2% , y el miedo a la delincuencia y la seguridad ciudadana, que afecta a un 63,7% del total.

En el terreno estrictamente económico, el 33,9% de los residentes en España que viven con temor apuntan al trabajo, y el 48%, a cuestiones económicas, como los pagos pendientes o la dificultad de llegar a fin de mes.