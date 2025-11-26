Las ventas de moda en EEUU en septiembre se ralentizan pese a crecer un 8% internanual

Modaes

La moda en Estados Unidos mantiene el pulso hasta septiembre. En el noveno mes del año, las ventas de moda en Estados Unidos han anotado, por segundo mes consecutivo, un alza del 8% interanual, según datos publicados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos. En total, la facturación del comercio de moda en el país se ha situado en 24.024 millones de dólares a cierre de septiembre.

El crecimiento de septiembre va en línea con el registrado por el sector ya en agosto y julio, cuando las ventas minoristas de moda en Estados Unidos aumentaron otro 8% y un 7,6%, respectivamente. En términos absolutos, las ventas se han elevado en 1.765 millones de dólares respecto a septiembre del año anterior.

El buen comportamiento del comercio minorista de moda en el país en los últimos meses ha impulsado, todavía más, el acumulado anual. Hasta septiembre, las ventas de moda en Estados Unidos han alcanzado 221.727 millones de euros, un 5,2% más que en los nueve primeros meses del año anterior.

Las ventas de moda en Estados Unidos acumulan un alza del 5,2% hasta septiembre

La evolución positiva de la moda se sitúa, además, por encima de la registrada por el conjunto del comercio minorista estadounidense, tanto en septiembre como en el conjunto del año. A cierre del noveno mes del año, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 5,68%, hasta situarse en 708.950 millones de dólares, mientras que en los nueve primeros meses anotan un alza del 4%, hasta los 6,4 billones de dólares.

Las ventas de moda sí que se han resentido en términos intermensuales, hasta un 15,2%. En concreto, los datos de la Oficina de Comercio de Estados Unidos apuntan a una caída de la facturación del sector de hasta 4.319 millones de dólares entre septiembre y agosto. La caída contrasta, ahora sí, con la anotada por el sector el mes previo, cuando la facturación de las ventas minoristas de moda aceleró también en términos intermensuales, un 5,9%.

El fin del periodo estival, junto con la cercanía de las temporadas de rebajas y descuentos que se dan a final de año, acostumbran a afectar al consumo minorista tanto en septiembre como en octubre.