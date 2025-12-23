Tendam: cambio de página para el ‘plug and play’ de la moda
La compañía española cierra en 2025 el año del traspaso, logrando completar una operación histórica con su venta al grupo emiratí Multiply Group. El dueño de Cortefiel pone en marcha ahora un plan agresivo de crecimiento.
Desfile de Pedro del Hierro, una de las marcas que forman parte de Tendam.
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales