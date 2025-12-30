Multiópticas inicia en Perú su salto internacional de la mano del socio de Tous

Irene Juárez

Multiópticas arranca su expansión internacional impulsada por la reciente ampliación de capital de 45 millones de euros. La compañía española de óptica aterrizará en Perú con una apertura prevista para el primer trimestre de 2026 bajo la propuesta Mó, con la que vertebra su crecimiento global, y de la mano del mismo socio local de la también española Tous.

Multiópticas ha cerrado un acuerdo con Comercializadora de la Plata, socio que trabaja también con marcas como Lacoste, Bimba y Lola y Tous. Esta primera apertura tendrá lugar en marzo de 2026 y se ubicará en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima, según han adelantado fuentes de la compañía a Modaes.

La empresa española de óptica se ha preparado este año para crecer en el ámbito internacional a través de la inyección de 45 millones de euros aprobada por parte de su junta general de socios. El objetivo es alcanzar un “crecimiento sostenido” en mercados europeos y latinoamericanos.

Este nuevo espacio en Perú se suma a los dos puntos de venta con los que Mó ya cuenta en México. La compañía prevé seguir expandiéndose en territorio peruano y, a pesar de que no se han desvelado próximas ubicaciones, Multiópticas está en conversaciones avanzadas para sumar nuevas aperturas en Latinoamérica el año que viene.

Multiópticas llevó a cabo una ampliación de capital de 45 millones de euros para financiar su crecimiento internacional

Con la vista puesta en esta expansión internacional, la compañía anunció en octubre el refuerzo de su equipo directivo con dos fichajes en áreas estratégicas. Concretamente, Ignacio Escudero está llamado a liderar la estrategia de crecimiento global, mientras que Pablo Baleirón asumió la transformación digital de la compañía.

En junio del año pasado, Multiópticas dejó atrás su estructura societaria histórica, en forma de cooperativa, para convertirse en una sociedad limitada. Los cooperativistas se convirtieron en socios y cubrieron el 100% de la ampliación de capital.

Con sede en Madrid, Multiópticas cuenta actualmente con 550 puntos de venta en todo el mundo y una red de más de 2.300 empleados. La compañía ha rechazado facilitar cifras de facturación por el momento.

Por su parte, Comercializadora de la Plata inició su operación con la distribución de New Era en Perú, marca con la que hoy también opera en Chile. En su mercado local, la empresa tiene también la representación de Lacoste y fue la empresa encargada del desembarco de Bimba y Lola en Perú en 2021. Actualmente, también cuenta con Tous en su cartera de marcas.