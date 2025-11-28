Modaes

La distribución de moda, de nuevo de récord en España. Las ventas de minoristas de productos de equipamiento personal, categoría que agrupa textil, prendas de vestir y calzado, han recuperado el crecimiento récord por encima del 8% anotado en agosto, cuando el consumo de moda en el país anotó su mayor alza en 2025. Los datos del Índice de Comercio al por Menor (ICM) de la moda, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a un alza del 8,3% interanual en agosto.

La buena evolución de las ventas de moda en España a cierre de octubre despunta sobre el ritmo que han mostrado las del conjunto del comercio minorista en el país. En concreto, en el décimo mes del año, las ventas minoristas han aumentado un 5,9% interanual en su serie original, es decir, a precios corrientes y sin corregir los efectos estacionales del calendario.

El incremento de octubre en el comercio minorista de moda se sitúa muy cerca del alza del 8,7% registrada en agosto, el mayor en lo que va de año. De hecho, hay que remontarse a octubre de 2024, para encontrar un mayor incremento de las ventas de moda en el país, de un 9,3% interanual.

Las ventas de moda han superado el crecimiento medio del consumo minorista en España

En el conjunto del ejercicio, el comercio de moda en España ha estado marcado por una evolución irregular, aunque se ha logrado mantener siempre en positivo. El ejercicio comenzó con un alza del 4,7% interanual en enero, que frenó hasta el 2,7% en febrero, y tocó mínimos en marzo, con un alza de sólo el 0,2%.

El ICM de la moda aceleró los meses posteriores, hasta anotar incrementos interanuales de un 6,3%, 7,5% y 7,9% en abril, mayo y junio, respectivamente. Este impulso, sin embargo, frenó de golpe en julio, con las ventas de moda en comercios minoristas anotando un alza del 2,9%.

En el acumulado anual, el comercio minorista de moda ha vendido ya a cierre de octubre un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la evolución positiva en los diez meses del año. El comercio minorista en su conjunto, por su parte, ha aumentado su facturación un 5,9% por encima que en los diez primeros meses del año anterior, una décimas más que la moda.

La alimentación ha anotado gran parte del alza del comercio minorista en el país, anotando un crecimiento del 6,9% a cierre de octubre. El resto de los productos, por su parte, acumulan una subida del 5,2%. Es la moda quién, dentro de este grupo, ha impulsado la facturación del comercio minorista, frente al crecimiento del 4,4% de los bienes de equipo del hogar y del 5,2% de los productos sanitarios.

El ICM se elabora cada mes a partir de una encuesta a 12.000 empresas cuya actividad principal se incluye dentro de la división 47 de la clasificación nacional de actividades económicas (Cnae) de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. El objetivo es conocer las características fundamentales de este tipo de compañías, que permitan medir, a corto plazo, la evolución de la actividad en el sector.