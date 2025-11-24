Sucesión en Zegna: nueva estructura directiva tras la jubilación de Gildo Zegna

Modaes

Zegna arranca 2026 con nueva estructura directiva. A partir del 1 de enero, Ermenegildo (Gildo) Zegna, actual consejero delegado y presidente del grupo italiano, abandonará su cargo, iniciando una nueva estructura directiva de la compañía. El puesto de consejero delegado será ocupado por Gianluca Tagliabue, actual director financiero, mientras que Zegna se convertirá en el presidente ejecutivo de la empresa familiar.

Angelo y Edoardo, hijos de Gildo Zegna y cuarta generación de la familia, asumirán el cargo de coconsejeros delegados de la marca Zegna, que junto a Thom Browne y Tom Ford completan la cartera del grupo. Gian Franco Santhià, por su parte, ocupará el espacio de Tagliabue en la dirección financiera.

El nombramiento del nuevo consejero delegado, que aún debe ser aprobado por los accionistas, implica que Tagliabue se convierte así en la persona encargada de dirigir la estrategia del grupo a largo plazo en todas las marcas y asegurar el crecimiento del negocio de Zegna. Tanto Angelo como Edoardo Zegna responderán directamente a Tagliabue.

Gildo Zegna explicó, sobre el nuevo cargo que regentará Tagliabue, que “durante la última década, Gianluca ha sido una pieza clave de nuestro grupo, guiando a la compañía a través de transformaciones clave”. Y sobre la codirección ejecutiva de la marca, que será asumida por sus hijos, “perpetuando el legado familiar y atemporal de la compañía”.

Zegna renueva su cúpula tras reducir su cifra de negocio un 2,3% en los nueve primeros meses del ejercicio

Publicidad

Gildo Zegna asume su nuevo cargo como presidente ejecutivo con el objetivo de “seguir supervisando la plataforma textil del grupo, pero dando paso al nuevo equipo directivo”. Además, también supervisará algunas de las ramas administrativas del grupo, como es la auditoría interna, relaciones con inversores o sostenibilidad.

La nueva estructura de Zegna llega tras la reducción de su cifra de negocio en sus últimos resultados, publicados a finales de octubre. De enero a septiembre de este año, el grupo italiano de lujo redujo un 2,3% su facturación, hasta 1.326 millones de euros, frente a los 1.357 millones que facturó en el mismo periodo de 2024.

Los resultados han sido arrastrados, básicamente, por el mal comportamiento de la marca Thom Browne, a través de la cual el grupo ha vendido un 19% menos en los nueve primeros meses de 2025, pasando de facturar 220 millones de euros en el mismo periodo del año pasado hasta 177,4 millones este año. Thom Browne renovó su dirección en agosto, con Sam Lobban como nuevo consejero delegado. En el primer trimestre del año, ya registró una caída del 18,6%.