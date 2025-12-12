Fusión en tallas grandes: Destination XL y FullBeauty crean una empresa de 1.200 millones

Modaes

FullBeauty Brands, a liderar el segmento de las tallas grandes. La mayor cadena de Estados Unidos especializada en tallas grandes para hombre, Destination XL, ha acordado fusionarse con el ecommerce FullBeauty Brands, que cuenta con una cartera de marcas como Woman Tithin, KingSize o Roaman’s. Se espera que la compañía resultante de la suma de ambas alcance ventas valoradas en 1.200 millones de dólares.

Según los términos del acuerdo, FullBeauty Brands se fusionará con una filial recién formada de Destination XL mientras esta seguirá cotizando en Bolsa. Una vez completada la operación, los accionistas de FBB poseerán el 55% de la empresa resultante, mientras los accionistas de DXL, el 45%.

La venta directa al consumidor representará el 73% de las ventas totales, y las tiendas físicas de DXL, el 27% restante, ya que FBB no cuenta con puntos de venta físicos. Ambas compañías esperan que la fusión se concrete durante el primer semestre de 2026, y que la compañía resultante de la operación genere ventas aproximadas de 1.200 millones de dólares.

Destination XL y FullBeauty Brands nombrarán a Jim Fogarty como director ejecutivo, mientras Harvey Kanter abandonará la empresa

Con la operación, Destination XL y FullBeauty Brands reestructurarán sus cúpulas directivas. Jim Fogarty, actual director ejecutivo de FBB, ocupará la dirección ejecutiva de la empresa resultante, mientras Harvey Kanter, presidente y director ejecutivo de DXL, abandonará la empresa tras el cierre del acuerdo. La sede central permanecerá en Canton (Massachusetts), donde se ubica actualmente DXL.

Full Beauty surgió en 1901 del negocio de venta por correo de Redcats, propiedad de PPR (actualmente Kering), y cuenta con una amplia gama de marcas de tallas grandes dirigidas a las generaciones baby boom y X, como Catherines, WomanWithin, Cuup y Jessica London. En el último año, la compañía se ha inmerso en una estrategia de expansión a golpe de compras con el objetivo de controlar el sector a largo plazo.

En abril de 2024, la empresa adquirió Dia&Co, otro ecommerce estadounidense especializado en este segmento. La empresa, fundada en 2015 por la empresaria cubana Nadia Boujarwah, distribuye prendas de marcas como Calvin Klein, O’Neill o Ralph Lauren, entre muchas otras. Meses antes, también se hizo con el operador Eloquii, hasta entonces propiedad de Walmart desde 2018, cuando la cadena pagó cien millones de dólares por la adquisición.

Destination XL, por su parte, empezó en 1976 siendo una tienda de moda masculina. En 2002 compró Casual Male XL, y años más tarde consiguió transformarse en el mayor vendedor de ropa de talla grande para hombres en Estados Unidos.