Toni Ruiz (Mango): “Podía haber sido un año difícil y lo hemos transformado en uno histórico”

“Este domingo hará un año que nos dejaste y aún hoy nos cuesta asimilar que no estés aquí”. Así comienza la carta que Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, ha publicado hoy con motivo del primer aniversario del fallecimiento del fundador de la compañía, Isak Andic. El próximo domingo se cumplirán doce meses de la pérdida de forma repentina del empresario.

“Dejaste tu sueño en nuestras manos y desde el minuto uno lo hicimos nuestro”, dice el ejecutivo en su misiva a Andic, agregando que “Mango sigue navegando con firmeza hacia nuevos horizontes”. “Nos quedaron miles de cosas por hacer, conversaciones pendientes e ideas brillantes y ambiciones futuras que soñábamos realizar”, confiesa.

“Me gustaría explicarte que, a pesar de un entorno retador, estamos cumpliendo punto por punto el plan (en referencia al plan estratégico de la compañía) y este año que ahora acaba hemos logrado que nuestras ventas crezcan a doble dígito muy por encima del mercado”, señala Ruiz. “Lo que podía haber sido un año difícil, lo hemos transformado juntos en un año histórico”, enfatiza.

Comenzando por la referencia al producto (el foco del trabajo de Andic una vez retirado de la gestión diaria), el ahora presidente de la compañía afirma que “este 2025 hemos abierto más de 280 tiendas, de manera que hoy nos acercamos a los 3.000 puntos de venta en más de 120 países”, en referencia al sueño de Andic de “tener una tienda Mango en cada ciudad del mundo”.

El ejecutivo se detiene también en el proceso de profesionalización que la compañía ha acelerado en el último ejercicio, separando la familia de la gestión e incorporando al consejo a perfiles como Manel Adell o Helena Helmersson. “Hemos dado también pasos importantes que vienen a reforzar nuestro modelo de gobierno corporativo, en línea con el proceso que tú visionaste e iniciaste hace años -destaca-; lo hemos hecho de la mano de reconocidos profesionales del sector que se han incorporado al consejo en 2025, así como con nuevos liderazgos en áreas clave de Mango como Online, Woman y Man”.

“También te gustará saber que seguimos trabajando en otro ámbito que tú siempre impulsaste: la innovación”, dice Ruiz haciendo referencia a las “olas” de transformación que Andic destacaba como fuente de evolución de Mango. “La Inteligencia Artificial como tú anticipaste se ha convertido en un amplificador extraordinario del talento de nuestra gente, permitiéndonos crear mejor, decidir mejor y servir mejor -desarrolla-; es un proyecto muy coherente con tu visión: anticipar el futuro, liderarlo y hacerlo cuidando a las personas”.

“Isak, maestro, líder y compañero a la vez, hombre ejemplar y fuente inagotable de energía: me despido de estas líneas, pero no de ti”, es la frase escogida por Ruiz para cerrar la carta, que finaliza con un “millones de gracias”, expresión que Andic solía utilizar.