LuxExperience apuntala su nueva cúpula con un nuevo consejero delegado para Mytheresa

LuxExperience abre una nueva etapa con la reconfiguración de Mytheresa. La compañía de comercio electrónico de artículos de lujo contará con un nuevo consejero delegado, Francis Belin. Deja el cargo Michael Kliger, tras diez años, que pasa a ser consejero delegado del grupo, en exclusiva. El nombramiento se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Belin procede de Christie’s, empresa londinense de subastas, donde ejerció como presidente de Asia-Pacífico y responsable de lujo global y arte asiático. Antes, trabajó para Swarovski y Richemont, mientras comenzó su carrera como consultor de gestión en McKinsey, tal como ha informado LuxExperience en un comunicado este martes.

Belin liderará la expansión global y reportará a Kliger, que continuará liderando la estrategia general del grupo propietario de Mytheresa, Net-a-Porter y de un segmento off-price con Yoox. El nuevo directivo, por su parte, supervisará las direcciones de comercial, de crecimiento, de márketing y atención al cliente, de compras y moda y creativa.

Mytheresa, fundada como boutique en 1987, se lanzó al mercado online en 2006. Ofrece actualmente prêt-à-porter, zapatos, bolsos y accesorios para mujer, hombre y niños, así como productos de estilo de vida y joyería. Cuenta con una selección de 250 marcas entre las que se encuentra Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row o Valentino.

Los últimos resultados del grupo, recientemente publicados, indican una evolución a la baja de LuxExperiencie, a pesar del buen comportamiento de MyTheresa. Las ventas agregadas de LuxExperience para el primer trimestre (periodo finalizado el 30 de septiembre), se situaron en 573,5 millones de euros, un 8% menos que en el año anterior. El beneficio bruto, por su parte, se mantuvo plano en 250,7 millones de euros, frente a los 253 millones de euros en los que se situó en el mismo periodo de 2024.

Fue a la baja el resultado bruto de explotación (ebitda), que se hundió desde los 22,9 millones de euros en negativo, a registrar más de 70 millones de euros en negativo. El grupo europeo de lujo digital disparó las pérdidas netas, cerrando el trimestre con números rojos de hasta 85,4 millones de euros, frente a los 23,5 millones que perdió en el primer trimestre de hace un año.

MyTheresa, sin embargo, logró cerrar el periodo al alza. En concreto, a través de la plataforma alemana de lujo, LuxExperience vendió un 12,2% más a cierre del primer trimestre. Las ventas de la empresa con MyTheresa se situaron en 226,3 millones de euros, con un margen ebitda del 3,5%, frente al 1,4% con el que contaba hace un año.

LuxExperience se formalizó oficialmente a mediados de este año, resultado de la fusión de Mytheresa y Yoox Net-a-Porter (Ynap), y ha establecido un plan estratégico para alcanzar 4.000 millones de euros en ventas anuales en 2030, con el reto de revertir los resultados Ynap.