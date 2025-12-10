Google se alía con Warby Parker para plantar cara a las gafas con IA de Meta y Apple

Pablo Bueno

Google seguirá los pasos de Meta y Apple y lanzará sus gafas con Inteligencia Artificial (IA) en 2026 de la mano del fabricante estadounidense de óptica Warby Parker. Así lo han anunciado ambas compañías durante la conferencia The Android Show - XR Edition, que ha marcado un hito en la colaboración que Alphabet (empresa matriz de Google) y Warby Parker iniciaron a principios de 2025.

La empresa tecnológica y la de óptica han asegurado que tendrán su primer modelo de gafas con IA el año que viene, reforzando la apuesta de la primera por la realidad aumentada y los dispositivos llamados wearables.

Google pondrá toda su tecnología, la plataforma Android XR y Gemini, su modelo de IA, al servicio de esta colaboración con el fabricante Warby Parker. El producto será, según los responsables del proyecto, unas gafas “ligeras y equipadas con IA” para el uso diario, informa Reuters. Aún no se conocen detalles como el precio o los planes de distribución.

Además de con Warby Parker, Google se aliará con Samsung y Gentle Monster para desarrollar su línea de gafas inteligentes más completa, puesto que piensan fabricar dos tipos diferentes de dispositivos: unas que incorporarán sólo Gemini y otras que además incluirán proyecciones en pantalla.

En el primer caso, el modelo más sencillo de gafas interactuará con el usuario por voz, a través de un micrófono, altavoces estéreo y una cámara. El segundo, más complejo, ofrecerá además una pantalla en la lente con acceso privado a información como navegación o subtítulos.

El proyecto Google Glass comenzó hace más de diez años, pero Alphabet lo dejó aparcado y se concentró en otras áreas de negocio. En este tiempo, Meta se alió con Ray-Ban para crear sus visores Quest y las gafas de IA. También Apple ha desarrollado su propio dispositivo llamado Vision Pro.