Irene Juárez

Via Montenapoleone no es una calle comercial cualquiera: es la prueba fehaciente del éxito del producto made in Italy alrededor del mundo. Es la principal de las calles que conforman el conocido como cuadrilátero de la moda de Milán, el distrito de lujo más prestigioso de la ciudad, formado por también por Via della Spiga, Via Sant’Andrea y Via Manzoni. Allí, la exclusividad de las boutiques de lujo se funde con el cariz histórico y señorial que desprenden los palacios ante los que discurre.

En apenas unos metros, la calle aglutina los principales grupos del lujo italiano, aunque también a nivel global. Via Montenapoleone alberga tiendas insignia de Prada, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Versace, Hermès y Armani, entre otras. Y no sólo de moda, sino que las joyerías y relojerías de lujo también se consolidan en la vía. Está Bulgari, Tiffany&Co y Patek Philippe. Todas buscan lo mismo: proyección global.

Via Montenapoleone es, así, una de las calles más caras del mundo. Según el último informe Main Streets Across The World de la consultora Cushman&Wakefield, la renta media en la vía asciende a 20.000 euros por metro cuadrado al año, un precio que se ha mantenido constante en relación con 2024, cuando ya fue la calle más cara del mundo para instalar un local comercial. Este año ha sido desbancada por New Bond Street .

Como ocurre en todas las ubicaciones comerciales prime, donde la disponibilidad es baja y la demanda supera los límites, los principales actores no se conforman con un alquiler, sino que buscan asegurar su sitio mediante compras. El grupo francés de lujo Kering lo hizo en 2024, con la compra de un edificio de cinco plantas en la vía datado del siglo XVIII, por 1.300 millones de euros. Blackstone había comprado el edificio en 2021 como parte de una cartera de catorce propiedades por las que pagó 1.100 millones de euros.

Pero, más allá de las compras, las operaciones en la calle son constantes. Los operadores del lujo aprovechan la magnitud de los espacios, a menudo palacios reconvertidos, para instalar enormes tiendas que funcionan como pequeños museos. Yves Saint Laurent reabrió en diciembre del año pasado su icónica tienda insignia en la calle tras un profundo rediseño, incorporando elementos clásicos y modernos en un edificio histórico. Y Valentino también renovó en 2025 su presencia en la calle, con un espacio de más de 1.170 metros cuadrados repartidos en varios pisos.

Pero la reapertura más sonada fue, sin duda, la de Louis Vuitton, después tres años de trabajos de restauración en el Palazzo Taverna. El edificio fue completamente renovado e incluye, accesible a través de la tienda, el Da Vittorio Café Louis Vuitton, abierto junto al DaV by Da Vittorio Louis Vuitton, el primer concepto de restaurante en Italia para la maison francesa.

Y es que las compras, en Italia, se acompañan de un café. Uno de los símbolos más vivos de la calle es el Caffè Cova, que reúne tanto cultura como historia de Milán desde su fundación en 1817, y desde 1950 en Via Montenapoleone. El establecimiento fue punto de reunión de la alta sociedad, intelectuales y patriotas durante el Resurgimiento y hoy, además de una cafetería histórica, es símbolo de tradición gastronómica de la ciudad.

Muy cerca de via Montenapoleone se ubican las galerías Vittorio Emanuele II, que conectan la Piaza del Duomo con la Piazza della Scala. Se trata de otro icono del lujo milanés, que bebe de la afluencia de la vía y también la nutre de más visitantes atraídos por las boutiques. Construirda entre 1865 y 1877, la galería está considerada como uno de los primeros centros comerciales cubiertos del mundo y es un símbolo del Milán burgués industrial del siglo XIX. Alberga boutiques como Prada, Louis Vuitton, Gucci o Borsalino.

Via Montenapoleone cuenta con tan solo 350 metros de longitud, por lo que las boutiques crecen hacia arriba

Via Montenapoleone no es una gran avenida, sino más bien una calle estrecha y ligeramente curvada rodeada de una arquitectura neoclásica que toma el protagonismo. De hecho, tan solo cuenta con 350 metros de longitud. Por ello, las boutiques se ven obligadas a crecer hacia arriba, aprovechando las distintas plantas de los edificios, puesto que la superficie es extremadamente limitada.

Pero si algo da color a la calle Montenapoleone, son las vitrinas instaladas en los palacios, acompañadas de balcones y ornamentación fina. Cada una funciona a modo de instalación artística, como un pequeño museo con una luz cuidadosamente seleccionada, mostrando a los transeúntes piezas icónicas de casas francesas e italianas y ediciones limitadas con precios desorbitados. Durante eventos como la Milan Fashion Week, además, la calle se convierte en una verdadera pasarela: periodistas, modelos e influencers pasean por la vía, que hace las veces de una auténtica pasarela a cielo descubierto.

La acera mantiene la piedra original, y en este caso los espacios destinados para el coche y para el peatón están perfectamente diferenciados. En este sentido, la vía se considera un paraíso visual para los aficionados a los coches caros, con Ferraris y Porsches rodando por su asfalto y captando la mirada de turistas impresionados. Sin embargo, la circulación de vehículos se está poniendo en jaque en la zona. Existe un debate político y social que gira en torno a si se debe o no peatonalizar la calle.

En mayo del año pasado, el Ayuntamiento de Milán introdujo una Zona de Tráfico Limitado en el corazón del Quadrilatero de la Moda, con un objetivo claro: reducir la congestión de vehículos, mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones. Y los comerciantes no tardaron en pronunciarse, mostrándose abiertamente en contra de una medida que, a su parecer, va en detrimento del cliente de lujo, tradicionalmente acostumbrado a moverse en coche.

El distrito del Quadrilatero de la Moda recibe aproximadamente once millones de visitantes al año y, aunque muchos son turistas que buscan curiosear entre los escaparates, los últimos análisis de las compras libres de impuestos (tax-free) apuntan que el gasto promedio por comprador en la calle puede ascender a 2.500 euros por transacción, situándose entre uno de los más altos del mundo.

Un poco de historia

Se conoce que la superficie por donde hoy pasa la calle ya estaba habitada en la época de los romanos, cuando la ciudad se llamaba Mediolanum. Originalmente, su trazado era parte de las calles que conectaban palacios y mercados de la Milán medieval y renacentista, habitada por nobles y comerciantes adinerados. Pero la transformación clave llegó con la construcción del Palazzo del Monte, sede del Monte Camerale di Santa Teresa, la institución que gestionaba la deuda pública de Milán. La calle tomó su nombre definitivo en el siglo XVIII, durante el dominio napoleónico, cuando ya se construyeron alrededor varios palacios aristocráticos.

La aristocracia se consolidó en la calle a lo largo del siglo XIX, con la construcción de más palacios, como el Palazzo Taverna, el Palazzo Carcassola Grandi o el Palazzo Melzi di Cusano. Pero no fue hasta el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la vía se convirtió en el centro de la moda y el diseño de Italia. Los aristócratas comenzaron a alquilar sus palacios a casas de moda y marcas de lujo y, con el nacimiento de las conocidas como tiendas insignias, las boutiques milanesas empezaron a ser más que tiendas: comenzaron a representar la marca que acogían a nivel global.