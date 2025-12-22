Jott, participada por L Catterton, entra en concurso de acreedores en Francia

T.Alonso

Jott se suma a la lista de afectados por la crisis del prêt-à-porter francés. La empresa marsellesa de moda Just over the top ha sido colocada en redressement judiciaire (procedimiento francés equivalente al concurso de acreedores) tras constatarse la situación de cesación de pagos. El tribunal de actividades económicas de Marsella ha abierto el procedimiento y fijado un periodo de observación provisional de seis meses.

El tribunal ha convocado una audiencia intermedia para 5 de febrero, en la que evaluará si la empresa dispone de capacidad financiera suficiente para sostener la actividad y decidirá si se mantiene la fase de observación o si el proceso deriva en liquidación judicial.

La decisión ha tenido impacto en el ecosistema local. Según recoge AFP, Mode in Sud, sindicato de empresas de moda de la región, ha calificado la situación de “cargada de significado” para el sector y reivindicó a Jott como una success story marsellesa, en palabras de su presidente, Jocelyn Meire.

Fundada en 2010 en Marsella, la marca se hizo conocida por sus abrigos y chalecos acolchados, ligeros y coloridos. Tal y como recoge la documentación aportada al tribunal, Jott emplea 183 personas y registra una cifra de negocio de 24 millones de euros sólo en el mercado francés. Los salarios de la plantilla han sido abonados hasta noviembre.

Jott es una marca marsellesa de moda participada por L Catterton, vehículo inversor de LVMH

La compañía llega a este punto tras dos ejercicios complejos y varias operaciones de refuerzo financiero. Desde 2021, el fondo L Catterton es su accionista mayoritario. En 2024, los socios inyectaron 18 millones de euros para hacer frente a dificultades operativas. En abril de este año se articuló una aportación adicional de 99 millones de euros para recabar el apoyo de los acreedores.

Con la apertura del redressement judiciaire, ha trascendido que esta última operación respondió a un mecanismo de conversión de deuda en capital, mediante la cual parte de la deuda se transforma en fondos propios para aliviar el balance. Ocho meses después, el procedimiento judicial evidencia que el plan aún no ha permitido reconducir la situación.

Desde verano, Jott está dirigida por Thierry Miremont, ejecutivo especializado en procesos de reestructuración. El desenlace del periodo de observación marcará el futuro inmediato de la compañía y la viabilidad de su continuidad bajo tutela judicial. En España, la marca está presente a través de su red de puntos de venta multimarca y más de treinta tiendas físicas.

En Francia, 2025 ha terminado de afirmar un mapa incómodo. La crisis del comercio de moda es ya una cadena de procedimientos concursales que atraviesa segmentos muy distintos de la moda joven a la gama media y los accesorios. Casos como Jennyfer, que acabó en liquidación; Naf Naf, que volvió a caer en redressement judiciaire; o Ikks, que acaba de ser rescatada, han ido marcando el pulso de un año de ajustes.