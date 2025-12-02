La Perla reintegra en plantilla a sus 220 exempleados en pleno relanzamiento

Modaes

La Perla da los primeros pasos de su relanzamiento tras su adquisición por parte de Peter Kern, exdirector ejecutivo de Expedia este verano. La empresa italiana especializada en producción de moda íntima de lujo ha anunciado la recontratación de 220 trabajadores que se quedaron sin empleo después de su declaración de insolvencia a principios de 2024.

Según ha avanzado WWD este martes, los trabajadores se reincorporarán a sus puestos de trabajo en el Atelier, en Bolonia, y comenzarán a operar con normalidad a partir del lunes.

El plan de relanzamiento incluye una inversión de casi 30 millones de euros hasta 2027, según ha afirmado el Ministerio de Empresa y Made in Italy, que ha participado en las fases del plan de rescate empresarial.

La compañía anunció el cierre de la operación de compraventa en subasta este verano, con un precio que rondó los 25 millones de euros. Entonces, la firma de asesores Trombone comenzó a trabajar en un plan para relanzarla y para potenciar su experiencia en colaboración con el nuevo propietario.

Peter Kern, exconsejero delegado de la agencia de viajes Expedia y empresario del sector vitivinícola en la Toscana, pasó a ser el nuevo presidente. Kern puso también a los mandos a Pablo Vannucchi, consejero delegado de la compañía de 2017 a 2019.

La Perla anunció en mayo que había encontrado comprador para su negocio, lo que le permitiría continuar con sus operaciones. La compañía se había declarado insolvente a principios del año pasado y, desde entonces, había recibido diferentes ofertas.

Ya entonces, el Ministerio de Empresa y Made in Italy aseguró que uno de los puntos del plan de relanzamiento consistía en salvaguardar los puestos de trabajo afectados por la cancelación de las operaciones.

Impulsada en 1956 por Ada Masotti, la compañía se mantuvo en manos de la familia fundadora hasta 2007, cuando pasó a estar controlada por el grupo de capital de riesgo JH Partners. Más tarde, en 2013, la empresa fue adquirida por Silvio Scaglia y en 2018 por Sapinda. Actualmente, la marca de La Perla es propiedad de La Perla Global Management UK, que controla todos los activos y ostenta los derechos para vender productos de la marca, y también se encuentra en proceso de liquidación.