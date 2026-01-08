Fast Retailing eleva ventas un 14,8% en el primer trimestre, hasta 5.614 millones de euros

Modaes

Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, abre el año fiscal en curso con las ventas y el resultado creciendo a dos dígitos. Concretamente, la compañía ha alcanzado una facturación de 1,03 billones de yenes (5.614,85 millones de euros) durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal, iniciado en agosto y terminado en noviembre de 2025. Esto supone un 14,8% más en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

El gigante japonés ha visto crecer también su resultado operativo en un 33,87% en el periodo, hasta 210.914 millones de yenes (1.152,28 millones de euros), así como su resultado neto, que se ha incrementado un 12,98% respecto al primer trimestre del pasado ejercicio, desde 140.300 millones de yenes (766,5 millones de euros) hasta 158.513 millones de yenes (866 millones de euros). El margen bruto consolidado de Fast Retailing ha aumentado 0,7 puntos, hasta el 44,2%.

Por geografías, Japón volvió a liderar las ventas con una facturación de 299.069 millones de yenes (1.633,89 millones de euros), un 29,1% del total de la cifra de negocio. China, por su parte, ha registrado ventas por valor de 191.161 millones de yenes (1.044,36 millones de euros), un 18,6% del total.

Fast Retailing ha incrementado su resultado operativo un 33,87%, hasta 1.152,28 millones de euros

Publicidad

Corea del Sur, el Sudeste Asiático, India y Australia suman una facturación de 187.051 millones de yenes (1.021,91 millones de euros), un 18,2%. Norteamérica se apunta el 8,6% de las ventas, hasta 88.695 millones de yenes (484,57 millones de euros). Europa, por último, ha copado el 13,3% de las ventas, con 136.954 millones de yenes (748,22 millones de euros).

Por cadenas, las ventas de Uniqlo en Japón ascendieron a 299.069 millones de yenes (1.633,89 millones de euros) y las ventas de la cadena a nivel internacional sumaron 603.863 millones de yenes (3.299,07 millones de euros), un 12,18% más que en el mismo periodo de 2024.

La propuesta GU ha anotado ventas por valor de 91.366 millones de yenes (499,16 millones de euros), con una leve evolución del 0,83%. La división de marcas globales ha registrado la peor evolución, siendo la única que ha retrocedido. En el primer trimestre de 2024 anotó ventas por valor de 35.794 millones de yenes (195,55 millones de euros), mientras que en el primer trimestre de 2025 ha registrado una facturación de 33.077 millones de yenes (180,7 millones de euros), un 7,59% menos.

En cuanto a las proyecciones, Fast Retailing prevé registrar una facturación de 3,8 billones de yenes (20.760,4 millones de euros), un 11,7% más. Por su parte, el beneficio neto atribuido aumentará un 3,9% hasta 450.000 millones de yenes (2.458,47 millones de euros).