Ce Studio: moda de autor y diseño bajo demanda ‘made in’ Sevilla

Prendas diseñadas en Sevilla, hechas a medida y un objetivo: aportar diseño nacional con una visión responsable. La pasión por el mundo de la moda llevó a la onubense Esther Sánchez y a la barcelonesa Cristina Beltrán a encontrarse por casualidad en Sevilla, donde coincidieron trabajando juntas en el sector textil. Con la formación en diseño de moda de Esther y la de comunicación de Cristina, se unieron para lanzar Ce.Studio en el verano de 2025.

Con el objetivo principal de evitar la sobreproducción, las fundadoras de Ce.Studio ofrecen prendas bajo demanda y con un estilo atemporal. Algunas de ellas, las más especiales, no admiten devolución, ya que están hechas a medida para el comprador, como uno de sus jerséis de punto confeccionados con lana merino. “Es una pieza hecha al gusto del consumidor, que puede elegir el color, la largura de la manga y hasta la del jersey”, explica Beltrán.

Ambas fundadoras son el equipo detrás de Ce.Studio. “Nos encargamos desde el primer boceto hasta el funcionamiento de la web, lo único que externalizamos es la confección”, señala Sánchez. La producción de las prendas corre a cargo de talleres artesanales ubicados en la ciudad andaluza.

Ce Studio lanzó su primera colección el pasado verano, compuesta por tres conjuntos completos

Con un estilo minimalista, atemporal y con detalles asimétricos, la primera colección de la marca sevillana fue lanzada el pasado verano y contaba con dos tipos de camisetas básicas, dos gorras y tres trajes completos unisex. Dos de ellos, incluían pantalón y chaleco, mientras el restante se componía de una falda midi y de un tube top en lino. Todos sus diseños navegan en base a una gama cromática de tonos neutros, entre blancos, marrones y negros. Ce.Studio cuenta con una horquilla de precios de entre 20 euros y 120 euros.

Ce.Studio distribuye a través de su propio canal online, al mismo tiempo que tantea su llegada al retail. A mediados de noviembre, la marca sevillana organizó su primer showroom en su ciudad de origen. “Nuestros precios no son para todo el mundo, somos conscientes de ello, pero cuando tocas la prenda y ves que es un traje de lana al cien por cien, lo valoras”, señalan las fundadoras.

“Lo que queremos aportar con la marca es que nuestros clientes puedan crear su propio armario cápsula sin prendas básicas, que tengan algo de diseño y sean especiales”, agregan Sánchez y Beltrán.

Ce.Studio pondrá el foco en el posicionamiento de la empresa en el mercado nacional en 2026. “Somos dos personas anónimas que venimos de trabajos normales y sabemos que esto es una carrera de fondo”, apunta Sánchez. La empresa, que prevé alcanzar el break even durante el próximo año, no cierra las puertas a una posible participación en el sector de las pasarelas.